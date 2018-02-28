MEB’den görme engelli öğrencilere ‘okuma yazma’ cihazı

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), görme engelli öğrencilerin eğitimde işini kolaylaştıracak teknolojik cihazları, pilot il olarak belirlenen İzmir'deki öğrencilere dağıttı.

Üzerinde öğrencilerin Braille alfabesiyle not almasını mümkün kılan tuşları ve okuma ekranı bulunan mini tablet boyutundaki cihaz, Braille alfabesiyle yazılmış kitaplara göre daha hafif ve daha küçük olduğu için kolay taşınma özelliğine sahip. Cihaz, hafıza kartı sayesinde yaklaşık 300 kitabı kaydetmeye imkân sağlıyor. Kartın değiştirilmesiyle hafıza alanı büyütülebiliyor.

Bilgisayara bağlanabilen cihaza bilgisayardan yazılı belgeler kaydedilebiliyor. Cihaz bu yazılı belgeleri, görme engelli öğrencinin okuyabileceği hale dönüştürüyor. Öğrenciler cihaza kayıtlı bu metni açtığında okuma alanı üzerine Braille alfabesiyle düzenlenmiş metin geliyor.

Öğrenciler bu cihaza kendi notlarını da alabiliyor. Bu notlar başka cihazlara aktarılabildiği gibi bağlandığı bilgisayara yüklenirken yazı diline çevriliyor. Böylece Braille alfabesini bilmeyen bir kişi de görme engelli öğrencinin yazdıklarını okuyabiliyor.

İnternete de bağlanabilen cihaz, alfabeleri birbirine kısa sürede dönüştürebilme özelliği sayesinde görme engellilerin okuyabileceği kitapların sınırını kaldırıyor.

"SOSYALLEŞME VE TOPLUMA ENTEGRASYONLARI DA ÖNEMLİ"

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, Braille okuma yazma cihazıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı planladıklarını belirtti.

Görme engellilerin büyük ve ağır kitaplar taşımak zorunda olduğunu anlatan Göv, bu kitapların artık hafıza kartında olacağını söyledi.

Ertan Göv, bilgisayarda yazılan bir metnin artık Braille alfabesiyle okunabileceğini belirterek, "Görme engelli bulunan öğrencilerimizin eğitimde işini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Bu sadece eğitimle kalmıyor. Sosyalleşme ve topluma entegrasyonları da önemli. Çok daha rahat roman okuyabilecekler, başka birine ihtiyaç duymadan merak ettikleri konuları öğrenebilecekler. Ürünü önemsiyoruz ve kısa sürede adaptasyonunu yaparak görme engeli öğrencilerimize bunu kazandırmayı düşünüyoruz. En gelişmiş ülkede ne varsa biz aynısını kendi öğrencimize eğitim imkânı sunuyoruz. Bu devletimizin pozitif ayrımcılığıdır" dedi.

PİLOT UYGULAMANIN ARDINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DAĞITILACAK

Göv, üç hafta sürecek pilot uygulama sonunda yapılacak geri dönüşlerle cihazın en verimli haline getirileceğini, daha sonra da ülke genelinde görme engelli öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Cihazın kullanımı konusunda öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapan Ankara Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Ortaokulu'nda görevli görme engelli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emre Taşgın da cihaz sayesinde Braille alfabesine çevrilmiş kaynak sınırlamasının ortadan kalktığını belirtti.

Herhangi bir metin dosyasının cihaza yüklendiğinde görme engelli kişinin bunu Braille alfabesiyle okuyabildiğini söyleyen Taşgın, "Eskiden kitap çıktığında aylarca Braille baskı haline getirilmesi beklerdik. Şimdi aynı anda okuyabileceğiz" dedi.

Cihazı kullanmaya başlayan Çimentaş Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf kaynaştırma öğrencisi Halil Kayrak, taşıması kitaplara daha kolay olan cihazı beğendiğini belirtti.

Türkiye'de, görme engelli öğrencilere eğitim veren 36 okulda, 1.346 öğrenci eğitim görüyor. Görme yetersizliği bulunan 2 bin 722 öğrenci ise eğitimine kaynaştırma-bütünleştirme uygulamaları yoluyla devam ediyor.