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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.04.2019 - 14:18, Son Güncelleme:/

MEB’den çocuk ve büyüklere '23 Nisan' sürprizleri

MEB bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, çocuklara özel birbirinden farklı sürprizlerle hazırlandı.

MEB’den çocuk ve büyüklere '23 Nisan' sürprizleri
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklara bayram mesajını kamera karşısına geçerek ulaştırdı. Türkiye’deki bütün anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Bakan Selçuk’un görüntülü mesajını okullarında öğretmenleriyle birlikte izledi. “Çocuklar, size bir bilmecem var” sözleriyle başlayan görüntülü mesajında Bakan Selçuk, çocuklardan 23 Nisan’ı Atatürk’ten bir doğum günü hediyesi olarak düşünmelerini isterken, büyüklerinden alacakları en güzel hediyenin de “Sevgi, saygı ve anlayış” olduğunu söyledi. Anne ve babalar için de bir mektup kaleme alan Bakan Selçuk, çocuklara ilettiği görüntülü mesajındaki hayallerin mektuptaki 41 anahtar cümleyle gerçeğe dönüştürülmesi ricasında bulundu. Bakan Selçuk’un mektubu bugün tüm anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin çantalarında velilere gönderildi.

Sanatçı Nil Karaibrahimgil de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gönüllü olarak hazırladığı ve çocuklarla birlikte söylediği şarkısıyla anne ve babalara seslendi. Sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı şarkının mesajlarını rengarenk bir çizgi animasyonla anlatan klibi de yine çocuklara özel olarak hazırlandı. Bakan Selçuk, 23 Nisan sabahında çocuklardan oluşan kortejle Anıtkabir’de Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak ve ardından da çocukları Bakanlık Binasında ağırlayarak makam koltuğunu küçük bir meslektaşına bırakacak. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un çocukları kabulü programlarında da heyeti temsil edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ayrıca bu yıl ilk kez bir 'Çocuk Çalıştayı' gerçekleştirilecek. 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da, Doğan Cüceloğlu, Mustafa Ruhi Şirin ve Haluk Yavuzer gibi isimlerin de katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, çocuk ve çocukluk kavramları sağlık, eğitim, medya ve kentleşme gibi başlıklarda konuşulacak.

Bakan Selçuktan 23 Nisan mesajı
Bakan Selçuk'tan 23 Nisan mesajı
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