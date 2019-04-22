MEB’den çocuk ve büyüklere '23 Nisan' sürprizleri
MEB bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, çocuklara özel birbirinden farklı sürprizlerle hazırlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklara bayram mesajını kamera karşısına geçerek ulaştırdı. Türkiye’deki bütün anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Bakan Selçuk’un görüntülü mesajını okullarında öğretmenleriyle birlikte izledi. “Çocuklar, size bir bilmecem var” sözleriyle başlayan görüntülü mesajında Bakan Selçuk, çocuklardan 23 Nisan’ı Atatürk’ten bir doğum günü hediyesi olarak düşünmelerini isterken, büyüklerinden alacakları en güzel hediyenin de “Sevgi, saygı ve anlayış” olduğunu söyledi. Anne ve babalar için de bir mektup kaleme alan Bakan Selçuk, çocuklara ilettiği görüntülü mesajındaki hayallerin mektuptaki 41 anahtar cümleyle gerçeğe dönüştürülmesi ricasında bulundu. Bakan Selçuk’un mektubu bugün tüm anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin çantalarında velilere gönderildi.
Sanatçı Nil Karaibrahimgil de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gönüllü olarak hazırladığı ve çocuklarla birlikte söylediği şarkısıyla anne ve babalara seslendi. Sözlerini Şermin Yaşar’ın yazdığı şarkının mesajlarını rengarenk bir çizgi animasyonla anlatan klibi de yine çocuklara özel olarak hazırlandı. Bakan Selçuk, 23 Nisan sabahında çocuklardan oluşan kortejle Anıtkabir’de Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak ve ardından da çocukları Bakanlık Binasında ağırlayarak makam koltuğunu küçük bir meslektaşına bırakacak. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un çocukları kabulü programlarında da heyeti temsil edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ayrıca bu yıl ilk kez bir 'Çocuk Çalıştayı' gerçekleştirilecek. 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da, Doğan Cüceloğlu, Mustafa Ruhi Şirin ve Haluk Yavuzer gibi isimlerin de katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, çocuk ve çocukluk kavramları sağlık, eğitim, medya ve kentleşme gibi başlıklarda konuşulacak.
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