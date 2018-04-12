MEB’den atama açıklaması... 5 bin ücretli öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli olarak atanacak 5 bin ücretli öğretmenlerde Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartlarla birlikte pedagojik formasyon almak, 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak gibi şartlar da aranacak.

Öğretmen atamalarında KPSS sonucuna göre, branşa alınacakların üç katı kadar aday puan üstünlüğüne göre mülakata çağırılıyor. Başarılı olanlar sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapabiliyor. MEB kadrosuna alınmasına karar verilen 5 bin ücretli öğretmen ise bu üç katı kadar aday sıralamasına girmese bile mülakata alınabilecek.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uzman ve usta öğreticiler dâhil ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 15’inci maddesine göre 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında şu şartlar aranacak:

YURTDIŞINDAN MEZUN OLANLARA DENKLİK ŞARTI

1- Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

3- Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak,

4- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

5- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’ndan birini başarıyla tamamlamış olmak,

6- Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 KPSS’YE GİRMİŞ OLMAK GEREKİYOR

7- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

8- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

9- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktayken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesiyle atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra http://meb.gov.tr -http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak. Diğer taraftan, bu kapsamda 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması hâlinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacak.

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