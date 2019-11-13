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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.11.2019 - 16:11, Son Güncelleme:/

MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla 81 ilde 18-22 Kasım'da yapılacak faaliyetleri 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek" dedi.

MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, velilerin, 18-22 Kasım'da 81 ilde yapılacak ara tatil etkinliklerine, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla ‘aratatil.meb.gov.tr’ internet adresinden ulaşabileceklerini söyledi.

Bakan Selçuk: Ara tatil eğitime verilen bir ara değil
Bakan Selçuk: Ara tatil eğitime verilen bir ara değil

Büyük, MEB tarafından bu yıl ilk kez 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiliyle ilgili şu bilgileri verdi:MEBden ara tatile özel etkinlik sitesi
“Toplumun tarıma dayalı olması sebebiyle bugüne kadar yaz tatilleri uzun tutuldu. Artık köylerde yaşayan insan sayısı azaldı ve dünyadaki birçok ülkede uzun tatil dönemleri yok. Bu çerçevede değişikliğe gittik ve ara tatil uygulamasını başlattı. Ara tatil, bir tatil değil. Eğitim öğretime verilen bir ara. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vakti. Bakanlık tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı internet sitesi hazırlandı. Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki beş günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek. Ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabilecek.

MEBden ara tatile özel etkinlik sitesi

EBEVEYNLERİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN DE ETKİNLİKLER OLACAK
Öğrencilere yönelik etkinlikler okul dışında yapılacak. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulan komisyonları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği halinde faaliyetlerini düzenleyecek. Ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinlikler de hazırladı. Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var. ‘Aile günü’ kapsamında öğrenciler annesi veya babasının iş yerine gidecek. Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek."

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