MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla 81 ilde 18-22 Kasım'da yapılacak faaliyetleri 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, velilerin, 18-22 Kasım'da 81 ilde yapılacak ara tatil etkinliklerine, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla ‘aratatil.meb.gov.tr’ internet adresinden ulaşabileceklerini söyledi.
Büyük, MEB tarafından bu yıl ilk kez 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiliyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Toplumun tarıma dayalı olması sebebiyle bugüne kadar yaz tatilleri uzun tutuldu. Artık köylerde yaşayan insan sayısı azaldı ve dünyadaki birçok ülkede uzun tatil dönemleri yok. Bu çerçevede değişikliğe gittik ve ara tatil uygulamasını başlattı. Ara tatil, bir tatil değil. Eğitim öğretime verilen bir ara. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vakti. Bakanlık tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı internet sitesi hazırlandı. Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki beş günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek. Ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabilecek.
EBEVEYNLERİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN DE ETKİNLİKLER OLACAK
Öğrencilere yönelik etkinlikler okul dışında yapılacak. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulan komisyonları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği halinde faaliyetlerini düzenleyecek. Ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinlikler de hazırladı. Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var. ‘Aile günü’ kapsamında öğrenciler annesi veya babasının iş yerine gidecek. Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek."
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