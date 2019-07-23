MEB'den 100 öğrenciye tatil kampı
MEB, kitap kulübü kurup, arkadaşlarıyla birlikte iki kitap okuyan ve bunun videosunu çekerek #cokokuyançokgeziyor etiketiyle paylaşan öğrenciler arasından kurayla belirleyeceği 100 kişiyi ücretsiz Gençlik Kampı’na gönderecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), #cokokuyançokgeziyor etiketiyle video paylaşan öğrenciler arasından kurayla belirleyeceği 100 kişiyi tatille ödüllendirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencileri için düzenlenen kamp etkinliğini ayrıntılarını sosyal medya hesabından “Gençler; dost olun, okuyun, okuduğunuzu tartışın, bildiğinizi paylaşın, biz daha ne isteriz? Siz giderseniz, bir gece kampa ben de geleceğim” mesajıyla duyurdu.
Gençler; dost olun, okuyun, okuduğunuzu tartışın, bildiğinizi paylaşın, biz daha ne isteriz? Siz giderseniz, bir gece kampa ben de geleceğim😊 #cokokuyancokgeziyor pic.twitter.com/we7fvZ2XR3— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 23, 2019
Katılma koşulları şöyle:
“Adaylar öncelikle, 10 kişilik kendi kitap okuma kulübünü kuracak. Türk ve dünya edebiyatından iki kitabı okuyacak. Kulüp arkadaşlarıyla okuduğu kitapları yorumlayacak. Ardından bu etkinlikle ilgili bir dakikalık video çekerek, #cokokuyançokgeziyor etiketiyle sosyal medyada paylaşacak. Bu koşulları yerine getiren öğrenciler arasından kurayla belirlenecek 100 kişi, MEB’in düzenlediği ‘Gençlik Kampı’nda bir hafta tatil yapmaya hak kazanacak.”
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