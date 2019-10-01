MEB eğitim planlaması için saha analizleri yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl yeni bir uygulama başlatarak Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nden raporlar yayımlamaya başladı. Bu serinin ilk değerlendirme raporu, Kasım 2018'de ‘Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü’ başlığıyla yayımlandı. Raporlar serisinin yürütücülüğünü yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, seriyi yayımlamadaki amacın, tüm süreçleri verilere dayalı değerlendirmek ve kamuoyuyla paylaşmak olduğunu söyledi.

Mahmut Özer, şöyle konuştu:

"Bu bizim için hem hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından hem de eksikliklerin görülmesi ve dolayısıyla süreçlerin iyileştirilmesi açısından çok önemli. Bu raporlarla iyileştirme yapılacak alanlar veriye dayalı daha net görülebiliyor. Diğer taraftan atılan adımların ve başlatılan projelerin sonuçlarını da net şekilde izleyebiliyoruz. Eğitimle ilgili sorunları veriye dayalı olarak tartışabilme imkânı veriyor. Dolayısıyla eğitimle ilgili tüm alanlarda sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi için de önemli bir dayanak sağlıyor. Kamuoyunun raporlara yönelik yoğun ilgisi de bizleri mutlu ediyor.

SON RAPOR, BİR HAFTADA 20 BİN KEZ İNDİRİLDİ

MEB’in şu ana kadar yayımladığı dokuz değerlendirme raporu, 10 ayda yaklaşık 3 milyon kez indirildi. Raporlara bu kadar yoğun ilgi olması önemli. Örneğin bir hafta önce yayımladığımız 'Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması 4. Sınıf Seviyesi' raporu sadece bir haftada 20 bin kez indirildi. Bu çalışmayla 4’üncü sınıf seviyesinde öğrencilerimizin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden performanslarıyla ilgili bir resim elde ettik.

TIMMS ve PISA raporları ölçeğinde yapılan son raporla ilgili izleme çalışması iki açıdan önemli. Bunlardan birincisi TIMMS ve PISA araştırmaları gibi uluslararası standartlarda bir izleme çalışması ilk kez yapılması. Ayrıca raporun ölçek olarak oldukça kapsamlı bir çalışma olması önemli. Bu çalışmayı dış bir değerlendirme kuruluşuna yaptırmadı. Bakanlığın imkânlarıyla kendi ekiplerimiz gerçekleştirdi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, raporu hazırlayanlara ve danışma kuruluna, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi çalışanlarına ve milli eğitim müdürlerine teşekkür ediyorum.

RAPOR VERİLERİYLE PLANLAMA YAPILIYOR

Rapordaki verileri kullanarak bakanlıkta çeşitli planlamalar yapıldı. Çalışmada elde ettiğimiz detaylı verileri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile paylaştık. Genel Müdürlüğümüz, il müdürlükleriyle koordineli şekilde yapılacak iyileştirmeleri, atılacak adımları ve çalışmaları belirliyor. Dolayısıyla bakanlığımızda öğrencilerimizin hangi konularda bilgi ve beceri eksiklikleri varsa onları telafi edecek yaklaşımlar belirleniyor. Ayrıca öğretmenlerimize yönelik eğitim planlamaları yaparken de bu verileri kullanacağız. Aynı şekilde, müfredat revizyonu çalışmalarında da raporun bulguları kullanılacak. Bu çalışmaya önümüzdeki yılda da devam edeceğimiz için iyileştirme için atılacak adımların sonuçlarını da izleyebileceğiz.

OKULLAR ARASINDAKİ FARKLARI GÖREBİLECEĞİZ

7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde yapılan ‘Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ çalışmaları devam ediyor. Yıl içerisinde her iki raporu da açıklamayı planlıyoruz. Bu raporla Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında hem aynı kademedeki okullar arasındaki farkları görebileceğiz hem de okul kademeleri arasında karşılaştırma yapabileceğiz ve sistemin bütünüyle ilgili genel bir resme sahip olacağız.

4 BECERİDE TÜRKÇE SINAVI 15 PİLOT İLDE TAMAMLANDI

İlk kez elektronik ortamda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride Türkçe sınavını 15 pilot ilde uyguladık. Bu uygulamayı o illerde ilk kez oluşturduğumuz e-Sınav merkezlerinde yaptık. Değerlendirmeler tamamlandı. Rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma sonuçlarını da yıl içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz."