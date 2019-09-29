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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
29.09.2019 - 11:58, Son Güncelleme:/

MEB'de buluşları artıracak projede ilk eğitimler tamamlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'nin kurulmasının ardından, personele Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığınca verilen eğitimin tamamlandığını söyledi.

MEB'de buluşları artıracak projede ilk eğitimler tamamlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını "patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlemişti. MEB, ilk adım olarak Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurdu. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında 81 ilde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürleri 24 ve 25 Eylül'de, Başkanlıkta iki günlük eğitim programına katıldı

Eğitim programında Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı uzmanları tarafından "patent ve faydalı model, patent ve faydalı model başvurusu, patent veri tabanları ve patent araştırması, patent ve faydalı model başvuru kılavuzu, tasarım, tasarım incelemesi, tasarım başvurusu, markalar ve coğrafi işaretler ile koruma kapsamı" konularında detaylı sunumlar yapıldı.

'TAKVİME UYGUN İLERLİYOR'
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, yaptığı açıklamada, ofisin kurulmasının ardından, konuya yönelik atılan adımları anlattı.
"Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurmamızın ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığında MEB'den bu konuda yetkili isimlerin ilk eğitimleri tamamlandı" bilgisini paylaşan Özer, şunları dile getirdi:

 "Bundan sonra tüm illerde öğretmenlerimize yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz ve okullarımıza rehberlik hizmeti sunacağız. Tüm il müdürlüklerimiz bünyesindeki Ar-Ge birimlerinin bu ofisle koordinasyonunu sağlıyoruz. Tüm okullarımızın patent, faydalı model ve tasarım konularında yaptığı çalışmaları yakından takip etmek, gelişmeleri izlemek ve desteklemek amacıyla da patent, faydalı model ve tasarım izleme modülü oluşturuyoruz. Bu adımları da ekim sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Her şey planladığımız takvime uygun ilerliyor. Bu süreçte desteklerinden ve katkılarından dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'a teşekkür ediyorum."

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