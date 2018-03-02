MEBBİS öğretmen girişi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bağlantılı olarak var olan kurum ve öğretmenler tarafından rağbet görmeye devam ediyor. MEBBİS birçok modülü öğretmenlere sunuyor ve kolaylık sağlamaya devam ediyor. Peki, MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS hangi hizmetleri sunuyor?

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor. Eğer siz de MEBBİS'e giriş yapmak istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS HİZMETLERİ ONLİNE SUNULUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), MEB'in sunduğu tüm elektronik hizmetlerin tamamına verilen isimdir. E-Okul, E-Akademi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Yurt, e-Taşınır, e-Sınav ve Personel işlemleri gibi daha birçok hizmet internet üzerinden MEBBİS aracılığıyla kullanılabiliyor.

Yardımcı modüller sayesinde öğretmen, yönetici, müdür veya uzman kişilerin kendilerini ilgilendiren işlemleri yapabildikleri MEBBİS uygulaması içerisinde; MEB Yardım Masası, TEFBİS, Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programı, Doküman Yönetim Sistemi, e-Sınav İşlemleri Modülü, e-Akademi, Okul Yönetim Sistemleri gibi modüller yer alıyor.

MEBBİS İÇERİSİNDE YER ALAN MODÜLLER

Devlet Kurumlari Modülü, e-Yatırım İşlemleri, Meis Modülü, Meis Sorgu Modülü, e-Alacak Modülü, e-Burs Modülü, Evrak Modülü, Tefbis, Kitap Seçim Modülü, Döner Sermaye Modülü, EgiTek Sınav Modülü, Sosyal Tesis Modülü, e-Mezun, İlköğretim Kurum Standartları Modülü, Özel MTSK Modülü, Özel Öğretim Kurumları Modülü, Özürlü Birey Modülü, RAM Modulu, TKB Modülü, Performans Yönetim Sistemi, MEB İnternete Erişim Modülü, Öğretmenevi Faaliyet Modülü, Faaliyet Modülü, Yönetici Modülü, Okul Gelişim Programı Modülü, Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları.

HANGİ HİZMETLER SUNULUYOR?

e-Okul -e-Akademi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Yurt, e-Taşınır işlemlerini MEBBİS üzerinden kullanıcılar hemen hemen her türlü işlemi gerçekleştirebilmektedir.

İçeriğinde bulunan modüller sayesinde MEBBİS'de istenilen modülle ilgili işlemler kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemler için ise yapmanız gereken tek şey sisteme giriş yapmak olacaktır.