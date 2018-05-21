MEBBİS öğretmen girişi ile görevlendirme başvurusu nasıl yapılır?
MEBBİS öğretmen girişi ile görevlendirme başvurusu için süreç başladı. Sınav görevlendirmelerinin gerçekleştirildiği MEBBİS aracılığıyla eğitimciler, işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Peki, MEBBİS girişi ile görevlendirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili yayımladığı yazı hakkında detaylı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sisteminde yer alan önemli modüllerden birisi olan MEBBİS, görevlendirme işlemlerinde de kullanılabilecek. Sınav görevlendirmesi için müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı MEBBİS görevlendirme başvurusu, birçok kişinin sorguladığı konu oldu. İşte, MEBBİS görevlendirme başvurusu hakkında detaylı bilgiler
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ İLE GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Merkezi Sistem Sınavlarında görev alacak salon görevlilerinin belirlenmesi aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmektedir.
Görev Başvuru/Onay İşlemleri
* MEBBIS Sınav İşlemleri Modülünde sınav tarihi, oturum saati, son başvuru tarihi, birinci yerleştirme son onay tarihi, ikinci yerleştirme son onay tarihi vb. gibi bilgiler tanımlanır.
* Son başvuru tarihinden önce sınav yapılacak binalara ait bilgiler MEBBIS sistemine yüklenir.
* Görev isteğinde bulunacak personel “Başvuruda bulunduğu görevlere ait görevlendirme sürecini MEBBIS üzerinden takip edeceğini, tebellüğ etliği belgeleri okuyup bilgilendiğini ve onayladığı görevlerde sorumluluklarını yerine getireceğini beyan eder”.
* Bu beyanı yapmayan ve gerekli belgeleri tebellüğ etmeyen personel görev başvurusunda bulunamaz.
* Görev başvuruları MEBBIS / Sınav İşlemleri / Sınav Görev İstekleri ve MEBBIS / Sınav İşlemleri /e-Sınav Görev istekleri menüsünden yapılır.
* Merkezi Sistem Sınavlarında 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren sınav yapılacak bina tipine göre
-“Okullarda görev almak istiyorum ” ( MEB’ e bağlı resmi okullar )
-“Okul dışı kumrularda görev almak istiyorum“ ( Cezaevi, Askeri Tesis, Evde Sınav Hizmeti, vb. gibi) şeklinde iki tercih alınmaktadır.
* Ceza İnfaz Kurumlan ile Askeri Tesislerde ilgili kurumların talebi gereği, bu kurumlarda sadece “erkek” personel görevlendirilmektedir.
* Görev tebliği MEBBIS üzerinden yapılır. Ayrıca SMS gönderme zorunluluğu yoktur.
* Görev başvurusunda bulunan personel görevlendirme süreçlerini MEBBIS sistemi üzerinden takip eder. Kendisine görev teklif edilen personel, MEBBIS / Sınav İşlemleri / Sınav Görevlerim ekranından görevi onaylamak veya onaylamamak hakkına sahiptir.
* Son başvuru tarihinin bitiminde MEBBIS tarafından birinci yerleştirme (görevlendirme) yapılır.
* Birinci yerleştirme son onay tarihi bitiminde boş kalan görevler için MEBBIS tarafından ikinci yerleştirme ( görevlendirme ) yapılır.
* Birinci ve ikinci yerleştirme işleminde görevlendirilen personel “ Birinci / İkinci yerleştirme son onay tarihi "bitimine kadar teklif edilen görevi onaylar. Süresi içinde teklif edilen görevi onaylamayanlar için görev reddedilmiş sayılır. Ayrıca “görevi reddediyorum” şeklinde bir işlem yoktur.
* Teklif edilen görev MEBBIS/Sınav İşlemleri/Sınav Görevlerim ekranından onaylanır ve aynı ekranda bulunan “Görev Kartı”yazdırılır.
* Mazereti nedeniyle onayladığı göreve gidemeyecek olan personel, hem görevin aksamaması hem de görev yasağı alınmaması amacıyla ilgili milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederek görevini iptal ettirebilir. Mazeretin kabul edilmesi ve görevin iptal edilmesi konusunda ilgili milli eğitim müdürlüğü yetkili ve sorumludur.
* Görevlendirmeler, büyükşehir kapsamında bulunan illerin merkez ilçeleri de dahil olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kadrolu olarak görev yapan personel arasından puan önceliğine göre yapılır.
* Merkezi sistem sınavlarında 2015 yılından tarihinden, e-Sınav merkezi bulunan illerde ise e- Sınav yapılmaya başlanan tarihten itibaren sınavlarda görev alan personele sınav görev puanı eklenmektedir. Görev Puanı Formülü: Görev Puanı = Ek Gösterge / 100 / (Sınav Süresi + Uygulama Süresi) ]
MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor. Eğer siz de MEBBİS'e giriş yapmak istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
MEBBİS HİZMETLERİ ONLİNE SUNULUYOR
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), MEB'in sunduğu tüm elektronik hizmetlerin tamamına verilen isimdir. E-Okul, E-Akademi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Yurt, e-Taşınır, e-Sınav ve Personel işlemleri gibi daha birçok hizmet internet üzerinden MEBBİS aracılığıyla kullanılabiliyor.
Yardımcı modüller sayesinde öğretmen, yönetici, müdür veya uzman kişilerin kendilerini ilgilendiren işlemleri yapabildikleri MEBBİS uygulaması içerisinde; MEB Yardım Masası, TEFBİS, Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programı, Doküman Yönetim Sistemi, e-Sınav İşlemleri Modülü, e-Akademi, Okul Yönetim Sistemleri gibi modüller yer alıyor.
MEBBİS İÇERİSİNDE YER ALAN MODÜLLER
Devlet Kurumlari Modülü, e-Yatırım İşlemleri, Meis Modülü, Meis Sorgu Modülü, e-Alacak Modülü, e-Burs Modülü, Evrak Modülü, Tefbis, Kitap Seçim Modülü, Döner Sermaye Modülü, EgiTek Sınav Modülü, Sosyal Tesis Modülü, e-Mezun, İlköğretim Kurum Standartları Modülü, Özel MTSK Modülü, Özel Öğretim Kurumları Modülü, Özürlü Birey Modülü, RAM Modulu, TKB Modülü, Performans Yönetim Sistemi, MEB İnternete Erişim Modülü, Öğretmenevi Faaliyet Modülü, Faaliyet Modülü, Yönetici Modülü, Okul Gelişim Programı Modülü, Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları.
HANGİ HİZMETLER SUNULUYOR?
e-Okul -e-Akademi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Yurt, e-Taşınır işlemlerini MEBBİS üzerinden kullanıcılar hemen hemen her türlü işlemi gerçekleştirebilmektedir.
İçeriğinde bulunan modüller sayesinde MEBBİS'de istenilen modülle ilgili işlemler kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemler için ise yapmanız gereken tek şey sisteme giriş yapmak olacaktır.
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