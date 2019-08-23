MEB: Zorunlu kayıt parası diye bir durum söz konusu olamaz
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bazı devlet okullarında velilerin ‘kayıt parası’ vermeye zorlandığı iddialarına ilişkin, "Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bazı devlet okullarında velilerin ‘kayıt parası’ vermeye zorlandığı iddialarına ilişkin, “Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi. Daha önce, ‘bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği’ iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatıldığını hatırlatan Gençoğlu, şunları söyledi: “Velilerimiz e-Okul’da çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu gördüklerinden fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler götürülerek yapılan bir kayıt süreci söz konusu değil. O nedenle zorunlu olarak kayıt parası gibi bir durum da söz konusu olamaz. Başlatılan inceleme ve soruşturma süreçleri de devam ediyor. Hiçbir öğrencimizin, kayıt parası gibi birtakım nedenlerle okuldan geri döndürülmesine müsaade edemeyiz. Velilerimiz, kayıt parası konusundaki şikayetleri için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edebilir. Tabii, velilerimizin gönüllü olarak yapacağı bağışların hukuki bir çerçevesi var. Okul Aile Birliği Yönetmeliği buna müsaade ediyor. Velilerimiz, makbuz karşılığında okul ve okul aile birliği yöneticilerine gönüllü olarak bağışta bulunabilir.”
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