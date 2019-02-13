MEB YÖS’ü yurtdışında tanıtacak
MEB ile altı üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurtdışında tanıtılacak. Bu sınavlar, yurtdışında MEB'e bağlı okullarda yapılabilecek. İmzalanan protokollerle, bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 13 oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile altı üniversite arasında, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurtdışında tanıtılması ve bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkân sağlayan protokoller imzalandı. Bakanlıktaki törende, protokolleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eray Alper, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman imzaladı.
Protokoller kapsamındaki üniversiteler, MEB'in 16 ülkedeki okullarını YÖS için sınav merkezi olarak kullanacak. Buralarda görev yapan öğretmenler de sınavlarda gözetmenlik yapacak. MEB, üniversitelerle yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. İmzalanan protokollerle, bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 13 oldu.
‘EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, biyoteknoloji ve bilim alanındaki gelişmelerin gelecek yıllarda daha da hızlanacağını, gençlerin bu değişime hazırlanmalarının ülkeler için önemli olduğunu söyledi. Safran konuşmasına şöyle devam etti:
"Özellikle son yıllarda yurtdışına gönderdiğimiz öğrencilerde aradığımız özellik, gelecek yıllarda Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan mesleklere yönelik kendilerini hazırlamaları ve bu birikimlerini ülkemizde değerlendirmeleridir. Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 114 bin 700 civarında. Yabancı öğrencilerin sayısının yükselmesi, eğitimin niteliğinin arttığının gösteriyor. YÖS, yaklaşık 50 ülkede yapılıyor. Protokollerle bu üniversitelerimiz hem daha sağlıklı sınavlar yapacak hem daha çok yabancı öğrenciyi Türkiye'ye çekecek.”
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