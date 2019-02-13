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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
13.02.2019 - 17:05, Son Güncelleme:/

MEB YÖS’ü yurtdışında tanıtacak

MEB ile altı üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurtdışında tanıtılacak. Bu sınavlar, yurtdışında MEB'e bağlı okullarda yapılabilecek. İmzalanan protokollerle, bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 13 oldu.

MEB YÖS’ü yurtdışında tanıtacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile altı üniversite arasında, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurtdışında tanıtılması ve bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkân sağlayan protokoller imzalandı. Bakanlıktaki törende, protokolleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eray Alper, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman imzaladı.

Protokoller kapsamındaki üniversiteler, MEB'in 16 ülkedeki okullarını YÖS için sınav merkezi olarak kullanacak. Buralarda görev yapan öğretmenler de sınavlarda gözetmenlik yapacak. MEB, üniversitelerle yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. İmzalanan protokollerle, bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 13 oldu.

‘EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, biyoteknoloji ve bilim alanındaki gelişmelerin gelecek yıllarda daha da hızlanacağını, gençlerin bu değişime hazırlanmalarının ülkeler için önemli olduğunu söyledi. Safran konuşmasına şöyle devam etti:
"Özellikle son yıllarda yurtdışına gönderdiğimiz öğrencilerde aradığımız özellik, gelecek yıllarda Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan mesleklere yönelik kendilerini hazırlamaları ve bu birikimlerini ülkemizde değerlendirmeleridir. Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 114 bin 700 civarında. Yabancı öğrencilerin sayısının yükselmesi, eğitimin niteliğinin arttığının gösteriyor. YÖS, yaklaşık 50 ülkede yapılıyor. Protokollerle bu üniversitelerimiz hem daha sağlıklı sınavlar yapacak hem daha çok yabancı öğrenciyi Türkiye'ye çekecek.”

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