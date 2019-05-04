MEB, yönetici görevlendirmede tercih süresini uzattı
MEB, yeniden yönetici görevlendirmede tercih süresini 7 Mayıs’a kadar uzattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ‘Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ çerçevesinde yayımlanan takvim gereği tercihlerin 3 Mayıs’ta son bulmasının ön görüldüğü hatırlatıldı. Duyuruda, ancak adayların sağlıklı tercih yapabilmeleri amacıyla, başvuru süresinin 7 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Yeniden görevlendirme başvuruları 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında onaylanacak. Yeniden görevlendirme sonuçları 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilan edilecek. Yeniden görevlendirilen yöneticiler 17 Haziran 2019 tarihinde göreve başlatılacak.
Öte yandan, MEB’in merkez ve taşra teşkilatlarındaki şef ve memur kadrolarına görevde yükselme suretiyle atama sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecekler.
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