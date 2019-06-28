MEB yönetici atama sonuçları hangi illerde açıklandı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetici atama ve yeniden görevlendir sonuçlarını il müdürlükleri üzerinden açıklamaya devam ediyor. 4 yıllık görev süresi dolan yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi için gerçekleştirilen sürecin sonuçları, bazı iller tarafından erişime açıldı. İşte, MEB yönetici atama sonuçları ve detaylı bilgiler
MEB yönetici atama sonuçları, 4 yıllık görev süresi dolan ve görevlendirme sürecini merak eden birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Yurt genelinde birçok ilde merakla araştırılan MEB yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları şu illerde açıklandı;
Not: Açıklanan iller kalın harflerle yazılmıştır.
01 Adana yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
02 Adıyaman yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
03 Afyon yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
04 Ağrı yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
05 Amasya yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
06 Ankara yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
07 Antalya yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
08 Artvin yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
09 Aydın yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
10 Balıkesir yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
11 Bilecik yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
12 Bingöl yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
13 Bitlis yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
14 Bolu yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
15 Burdur yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
16 Bursa yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
17 Çanakkale yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
18 Çankırı yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
19 Çorum yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
20 Denizli yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
21 Diyarbakır yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
22 Edirne yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
23 Elazığ yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
24 Erzincan yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
25 Erzurum yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
26 Eskişehir yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
27 Gaziantep yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
28 Giresun yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
29 Gümüşhane yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
30 Hakkari yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
31 Hatay yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
32 Isparta yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
33 Mersin yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
34 İstanbul yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
35 İzmir yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
36 Kars yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
37 Kastamonu yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
38 Kayseri yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
39 Kırklareli yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
40 Kırşehir yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
41 Kocaeli yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
42 Konya yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
43 Kütahya yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
44 Malatya yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
45 Manisa yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
46 K.Maraş yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
47 Mardin yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
48 Muğla yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
49 Muş yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
50 Nevşehir yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
51 Niğde yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
52 Ordu yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
53 Rize yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
54 Sakarya yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
55 Samsun yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
56 Siirt yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
57 Sinop yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
58 Sivas yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
59 Tekirdağ yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
60 Tokat yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
61 Trabzon yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
62 Tunceli yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
63 Şanlıurfa yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
64 Uşak yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
65 Van yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
66 Yozgat yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
67 Zonguldak yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
68 Aksaray yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
69 Bayburt yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
70 Karaman yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
71 Kırıkkale yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
72 Batman yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
73 Şırnak yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
74 Bartın yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
75 Ardahan yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
76 Iğdır yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
77 Yalova yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
78 Karabük yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
79 Kilis yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
80 Osmaniye yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
81 Düzce yönetici görevlendirme sonuçları Tıklayınız
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