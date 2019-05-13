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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
13.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:/

MEB veri toplama modülü girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), veri toplama modülü aracılığıyla gündemde yer alıyor. İyep Öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi modülleri aracılığıyla yılın belirli dönemlerinde giriş yapılan ekran, belirli işlemler gerçekleştiriliyor. Peki, MEB veri toplama modülü giriş ekranı nasıl kullanılır ve hangi işlemler yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEB veri toplama modülü girişi nasıl yapılır?
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MEB veri toplama modülüne, bakanlığın açtığı özel sekme üzerinden ulaşılabiliyor. Belirli modüllere MEBBİS ile giriş yapmak mümkün olurken, bazı modüllere ise TC Kimlik Numarası ile giriş yapmak gerekiyor. İşte, MEB veri toplama modülü hakkında bazı bilgiler

MEB VERİ TOPLAMA MODÜLÜ NASIL KULLANILIYOR?

İyep Öğrenci Anketi: İyep Öğrenci Anketi (Anket Öğrencinin İyep Uygulayan Öğretmeni tarafından doldurulmaktadır.)

İyep Öğretmen Anketi: İyep Öğretmen Anketi (İyep uygulayan öğretmen ve gönüllülük esasına göre diğer sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır.)

İyep Okul Yöneticisi Anketi: Okul Yöneticileri Tarafından Anketler doldurulmaktadır.(Kurumsal Kullanıcılar ile giriş yapılmaktadır.)

MODÜLLERE GİRİŞ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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