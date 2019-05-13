MEB veri toplama modülü girişi nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), veri toplama modülü aracılığıyla gündemde yer alıyor. İyep Öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi modülleri aracılığıyla yılın belirli dönemlerinde giriş yapılan ekran, belirli işlemler gerçekleştiriliyor. Peki, MEB veri toplama modülü giriş ekranı nasıl kullanılır ve hangi işlemler yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MEB veri toplama modülüne, bakanlığın açtığı özel sekme üzerinden ulaşılabiliyor. Belirli modüllere MEBBİS ile giriş yapmak mümkün olurken, bazı modüllere ise TC Kimlik Numarası ile giriş yapmak gerekiyor. İşte, MEB veri toplama modülü hakkında bazı bilgiler
MEB VERİ TOPLAMA MODÜLÜ NASIL KULLANILIYOR?
İyep Öğrenci Anketi: İyep Öğrenci Anketi (Anket Öğrencinin İyep Uygulayan Öğretmeni tarafından doldurulmaktadır.)
İyep Öğretmen Anketi: İyep Öğretmen Anketi (İyep uygulayan öğretmen ve gönüllülük esasına göre diğer sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır.)
İyep Okul Yöneticisi Anketi: Okul Yöneticileri Tarafından Anketler doldurulmaktadır.(Kurumsal Kullanıcılar ile giriş yapılmaktadır.)
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