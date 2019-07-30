MEB Türkiye’nin ‘eğitim haritasını’ çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, bakanlığa bağlı okul ve tesislerle ilgili verilerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, verinin, politikaların belirlenmesinde stratejik değeri olduğunu söyledi. Eğitime ayrılan bütçenin her lirasını daha iyi değerlendirilebilmenin yollarını aradıklarını belirten Selçuk şöyle konuştu:

"Bunun çözümü de veriye dayalı karar almaktan geçiyor. Çok sayıda okulumuzun, yüz binlerce öğretmenimizin, milyonlarca öğrencimizin bulunduğu sistemde çok daha hızlı hareket edebilmek için belki de bütün bakanlıklardan daha fazla bilişimden yararlanmaya, veriye dayalı politikalar üretmeye ihtiyacımız var.

Çünkü MEB'de alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok daha büyük ölçekte yaşanıyor. Eğitime doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayabilecek her türlü bilimsel veri ve teknolojik yeniliği MEB bünyesine taşımaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan okullarla ilgili verilecek her türlü karar için ‘Neye göre karar veriliyor?’ sorusunu ortaya koyan ve bunun cevabını taşıyan bir sistem paylaştık.

SADECE İNŞAAT VE EMLAKLA İLGİLİ DEĞİL

Coğrafi Bilgi Sistemi sadece inşaat ve emlakla ilgili bir mesele değil. Bu sistem tüm okullarımızın optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak bir husus. Bakanlığımızın bu sistemle yapmaya çalıştığı şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimizle okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak. Bu sistemin inşasında büyük emek var. Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz.

MEBCBS’deki verilerin güncel tutulması için merkez başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarına büyük görev düşüyor. Kurumların açılması, kapatılması, yer ve isim değişiklikleri gibi süreçlerin mekansal veri üzerinden güncellenmesi gerekiyor.

DÜNYAYA ÖRNEK BİR SİSTEM

Sistemi geliştirme çalışmaları sürecek. Devam edecek çalışmaların uluslararası düzeyde bize belli standartları getireceği açık. Coğrafi Bilgi Sistemi alanında atılan her adımın merkezden en uzak noktaya kadar her aşamaya etki ettiği bilinciyle, bu alanda dünyaya örnek bir sistem inşa etmeyi kafamıza koyduk. Bu sistemler aslında bizim mevcut yönetimi, durumu idare etmekten yönetime daha büyük bir liderlikle yönetsel süreçleri götürebilmemize imkân sağlıyor. Sistem akıllandıkça, çalışanlar da akıllı davranmak şansına sahip oluyor.”

‘ÇOK SAYIDA FAKTÖRÜ AYNI ANDA DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de okulları planlamak, üretmek, izlemek ve denetlemek, gelecek nesillere modern, çevreci, özgün mimaride yapılar geliştirmenin temel görevleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu temel görevlerin yerine getirilmesi için şehir planlarında eğitim için ayrılan yerlerin eğitime uygunlukları, mülkiyet yapıları, afet gibi çeşitli risk unsurları karşısında durumları, şehrin yerleşim dinamikleri gibi çok sayıda faktörü aynı anda değerlendirmek gerekiyor.

Bu gereklilikleri yerine getirmek için okulların ve hizmet verdikleri tesislerin her an nerede ve ne durumda olduklarını bilmeye ihtiyaç duyduk. Eğitim-öğretim faaliyetinin sürdüğü tüm okulların, bakanlığımızın kullandığı tüm hizmet tesislerinin, tüm öğretmenevlerinin, rehberlik ve araştırma merkezlerinin, BİLSEM’lerin, il ve ilçe müdürlüklerinin konum, yüzölçümü, kapasite, yapısal bilgileri; imar planı olan yerlerde, tüm eğitim alanlarıyla bakanlığımıza tahsisli tüm alanların mülkiyet durumları, coğrafi özellikleri, konumsal bilgileri; imar planı olmayan yerlerde ise bakanlığımıza tahsisli alanların tamamına yakını MEBCBS’de kayıtlı. Artık, günlerce süren yazışma, durum tespit ve detay bilgilere yönelik araştırma işlemlerine ihtiyaç duymadan tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız. Bu sayede sınırlı sayıda insan kaynağıyla sınırsız bir saha hakimiyetine kavuşuyoruz. Üç yıllık emeğin sonunda ülkeye ve eğitim sistemine hizmet edecek örnek bir sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. MEBCBS sistemiyle 42 bin 623 eğitim alanı, 162 bin 190 eğitim parseli, 43 bin 145 kampüs, bakanlığımız envanterine kayıtlı ve 22 farklı kategoride gruplanmış 132 bin 435 bina kamunun hizmetinde. MEBCBS ile diğer kurumlar tarafından da yapılan kent bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi gibi çalışmalara da altyapı sağlanarak, kamu harcamalarında olası mükerrerliklerin önüne geçilerek tasarruf sağlanacak.”

'PROJENİN YERLİ KAYNAKLARLA YAPILMASI GURUR VERİCİ'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir de tanıtımı yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi’nin yerli kaynaklarla hayata geçirilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Demir, “Bazı ürünlerde dünyada artık sınıfının en iyilerinden olmaya doğru gidiyoruz. Artık bizim için önemli olan bu platformların alt sistemlerinin tamamıyla yerlileştirilmesi ve belirli teknoloji alanlarında Türkiye’yi öncü haline getirmek” dedi.

Savunma sanayisinin sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sektör olmadığını belirten Demir, Güvenli Okul Projesi’yle ilgili şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından riskli olarak belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda, her bir okul için geçerli olmak üzere altı sabit ve bir hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri kuruldu, MEB ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullanımına sunuldu. Proje kapsamında, tedarik edilen güvenlik sistemleri sayesinde okul ve okul çevresinin, suç ve suçluların sürekli takibi yapılarak öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim ve öğretim görmesi sağlandı. Savunma sanayisinde nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine yönelik MEB ile işbirliği yaptık. Bu kapsamda Savunma Sanayii Akademisi, Vizyoner Genç, meslek liselerine dönük öğrenci ve öğretmen yetiştirme programları sürdürülüyor. Öğrencilerin savunma sanayisine ilgisi, okul tercihlerinde de kendini göstermeye başladı. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu sene yüzde 0.46’lık dilimden öğrenci aldı.”