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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.06.2019 - 18:10, Son Güncelleme:/

MEB, tüm illere bu yazıyı gönderdi: "Devamsızlık" affı...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınan kararla, 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

MEB, tüm illere bu yazıyı gönderdi: "Devamsızlık" affı...
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MEB tarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

Yazıda, 2018-2019 ders yılının sona ermesiyle öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek başarılı olanların bir üst sınıfa geçeceği, son sınıfta başarılı olanların ise mezun olacağı anımsatıldı.

MEB'e ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü - özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştüklerinin görüldüğü ifade edildi.

Bu durumun, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında tedirginliğe ve kaygıya yol açtığının anlaşıldığı aktarılan yazıya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

Ayrıca dönem puanı oluşmayan ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrenciler ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak ve sonraki öğretim yılında örgün eğitime devam etmeleri sağlanacak.

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