MEB tiyatroyla trafik bilinci kazandıracak
MEB, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla yeni eğitim öğretim yılında okullarda trafik kuralları ve adabının anlatıldığı tiyatro oyunu sahneleyecek. Öğrencilere broşürler dağıtılarak, öğrendiklerini ebeveynleriyle de paylaşmaları istenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında, okullarda trafik kuralları ve adabının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenecek. Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik okullarda trafik adabı ve kurallarının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenmesi için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında işbirliği yapıldı.
ÖĞRENCİLER İÇİN EL İLANLARI HAZIRLANACAK
Ülke genelindeki okullarda sahneye konulacak ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ adlı tiyatro oyunuyla öğrencilerin trafikle ilgili temel kavramları, trafik kuralları ve adabı ile kurallara uymanın önemini, eğlenerek öğrenmeleri sağlanacak. Proje kapsamında, tiyatro gösterisiyle ilgili afiş, el ilanı, broşür gibi materyaller de hazırlanacak. Okullara asılacak afişlerin yanı sıra öğrencilere, tiyatro oyununda anlatılan trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı broşürler de dağıtılacak. Böylece, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları, toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
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