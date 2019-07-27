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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.07.2019 - 13:19, Son Güncelleme:/

MEB tiyatroyla trafik bilinci kazandıracak

MEB, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla yeni eğitim öğretim yılında okullarda trafik kuralları ve adabının anlatıldığı tiyatro oyunu sahneleyecek. Öğrencilere broşürler dağıtılarak, öğrendiklerini ebeveynleriyle de paylaşmaları istenecek.

MEB tiyatroyla trafik bilinci kazandıracak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında, okullarda trafik kuralları ve adabının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenecek. Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik okullarda trafik adabı ve kurallarının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenmesi için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında işbirliği yapıldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN EL İLANLARI HAZIRLANACAK
Ülke genelindeki okullarda sahneye konulacak ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ adlı tiyatro oyunuyla öğrencilerin trafikle ilgili temel kavramları, trafik kuralları ve adabı ile kurallara uymanın önemini, eğlenerek öğrenmeleri sağlanacak. Proje kapsamında, tiyatro gösterisiyle ilgili afiş, el ilanı, broşür gibi materyaller de hazırlanacak. Okullara asılacak afişlerin yanı sıra öğrencilere, tiyatro oyununda anlatılan trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı broşürler de dağıtılacak. Böylece, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları, toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

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