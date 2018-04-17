MEB Şube Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Nisan Pazar günü düzenlediği şube müdürlüğü sınavının ardından adaylar, açıklanacak olan sonuçlara kilitlendi. Toplam 513 kişinin şube müdürü olarak atanacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nda sonuçlar, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) üzerinden açıklanacak. Peki, MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler
MEB Şube Müdürlüğü sınav sonuçları, gerçekleştirilmesinin üzerinden yaklaşık üç hafta geçmesiyle birlikte araştırılan konu oldu. Peki, MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 26/04/2018 tarihinde Bakanlığımızın http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İtirazlar, 27 Nisan-4 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.
Yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi ve sonuçlarının ilgililerine duyurulması ise 7-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İTİRAZ NASIL YAPILACAK?
a) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM’ye yapacaklardır.
ÖDSGM bu itirazları en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.
b) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafından bildirilecektir.
c) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
ç) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d) Sınava girecek engelli adayların bilgisi MEBBİS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktır. MEBBİS bilgilerinin doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığı kurum sorumludur. Engelli adayların almak istediği hizmete ilişkin MEBBİS modülünde ilgili adayın kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.
e) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
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