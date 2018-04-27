MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı! İtiraz nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şube müdürlüğü sınav sonuçları bilgisini 27 Nisan Cuma günü erişime açtı. Toplam 513 kişinin istihdam edileceği MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları, MEBBİS üzerinden öğrenilebilecek. Peki, MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları itiraz işlemleri nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Nisan Pazar günü düzenlediği şube müdürlüğü sınav sonuçları bugün açıklandı. Toplam 513 kişinin şube müdürü olarak atanacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nda sonuçlar, MEBBİS üzerinden duyuruldu. Peki, MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları için itiraz işlemleri nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler
MEB, sonuç duyurusunu şu ifadelerle gerçekleştirdi;
"Şube Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonuçları MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünde, “Şube Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonuç Bilgileri” bölümünde yayınlanmıştır."
İTİRAZ NASIL YAPILACAK?
Sınav sonuçları için İtirazlar, 27 Nisan-4 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.
Yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi ve sonuçlarının ilgililerine duyurulması ise 7-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
a) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM’ye yapacaklardır.
ÖDSGM bu itirazları en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.
b) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafından bildirilecektir.
c) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
ç) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d) Sınava girecek engelli adayların bilgisi MEBBİS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktır. MEBBİS bilgilerinin doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığı kurum sorumludur. Engelli adayların almak istediği hizmete ilişkin MEBBİS modülünde ilgili adayın kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.
e) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
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