MEB sınav hizmetlerinin kalitesini arttıracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, sınav hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve standardını yükseltmek için sınav evraklarının hazırlandığı ve basıldığı tesis, büyük yatırımla son teknolojik imkânlarla donatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in sınav hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için yapılan yatırımlarla ilgili şöyle konuştu:

“2023 Eğitim Vizyonu'nda ölçme ve değerlendirme süreçlerine büyük önem atfettik. Son bir yılda da bu konuda ciddi mesafe kaydettik. 81 ilde, farklı kademelerde, uluslararası standartlarda ilk kez gerçekleştirdiğimiz Türkçe, matematik ve fen bilimlerine yönelik izleme araştırması önemli bir adım. Bu sınavların dönütleri üzerinden Türk milli eğitim sisteminin yıllardır PISA ve TIMSS benzeri sınavlardan elde ettiği veriyi yerli ve milli kaynakları kullanarak hem bakanlığın hem de akademisyenlerin hizmetine sunduk. Böylece sistemde şeffaflık ve sürdürülebilirlik adına ciddi adımlar attık.

Bununla birlikte önceden Avrupa Dil Portfolyosu referansıyla yürütülen Türkçede okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört becerinin bize ait bir kurgu üzerinden ölçülmesi noktasında ilk kez Türkçe sınav pilot uygulamasını tamamladık. Diğer taraftan 81 ilde okullarımızda hem sınıf içi ölçme ve değerlendirmenin sağlıklı olarak ele alınması hem de illerde okullarımızın eksik kalan yönlerinin tamamlanması için oluşturulan Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinin kurulumunu tamamladık ve hizmete aldık.

ÖLÇMEDE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÖNCELİKLİ

Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirmede ekseni ‘ölçmek için öğrenmek yerine öğrenmek için ölçmek’ felsefesine çektik, ‘çocuğun üstün yararı’na çalışan bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurguladık. Bu kapsamda MEB, sınav hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve standardını yükseltmek için son bir yılda çok önemli yatırım yaptı. Yatırımlarının çoğu tamamlandı ve hizmete alındı. Takdir edersiniz ki sistemde yapmaya çalıştığımız çocuğu merkeze alıp öğrenmenin iyileştirilmesi odaklı değişiklikler için teknolojik altyapının da dönüştürülmesi gerekmekteydi. Bu kapsamda ölçmenin üç temel ilkesi olan 'güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık' ilkeleri göz önünde bulundurularak Ankara'da bulunan sınav evraklarının hazırlandığı ve basıldığı tesisimizi son teknolojilerle tamamen yeniledik. Bu süreçlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.”

HER YIL 25 MİLYON ADAY İÇİN SINAV YAPILIYOR

MEB sadece kendi alanı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları için de sınavlar yapıyor ve her yıl sınavlara yaklaşık 25 milyon aday katılıyor. Bu sınavlara ait evraklarının basıldığı makinelerde arızaların yaşanması ve baskı sisteminin yedeksiz çalışması üzerine bakanlık harekete geçti. Mevcut sistem güncel teknolojiyle yenilendi. Önceden iki renk baskı yapabilen makine yerine hem sistemi yedekli hale getirmek hem de baskı kalitesini artırmak için dört renk web ofset baskı makinesi alındı. Kurulum işlemleri tamamlanan makinelerin bir hafta içinde test baskısına başlaması planlanıyor. Yapılan yatırımla sınav kitapçıkları artık renkli olarak basılacak. Baskı kalitesinin düşmesine sebep olan makinelerin yerine bilgisayardan doğrudan kalıba yazan yeni teknolojilerin kullanılmasıyla görüntü kaybı, baskı kalitesinin düşmesi gibi durumlar da ortadan kaldırılacak.

SINAV EVRAKLARININ PAKETLENMESİ İÇİN OTOMASYON SİSTEMİ KURULDU

Sınav salon poşetlerinin etiketlenmesi, sınav kutularının etiketlenmesi, sınav salon poşet içeriğinin ve sınav kutularının oluşturulması için de otomasyon sistemine geçiliyor. Daha önce manuel yürütülen ve zaman zaman eksik evrak veya hatalı evrak gönderilmesine neden olabilen sistemde, otomasyon kurulum süreci devam ediyor. Artık sınavlara ait cevap kağıtları, salon yoklama listeleri ve sınav kitapçıklarının paketlenmesinin her aşaması elektronik olarak takip edilerek, paket içeriğinin oluşması otomasyon sistemiyle sağlanacak. Salon poşetlerinin ve sınav kutularının etiketlenmesi üretim sırasına göre otomatik olarak gerçekleştirilecek. Sınav kutu içerikleri sınav salon poşetleri üzerinden elektronik doğrulama yapılarak otomatik olarak oluşturulacak.