MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor
GeriEğitim MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 12.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:/

MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor

MEB, özel eğitim ve rehberlik konularında ailelere ücretsiz hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) güçlendirilmesi, dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan projeyi tamamladı. Projeyle RAM'larda görev yapan 732 rehberlik öğretmenine eğitim verildi, dezavantajlı durumdaki 2 bin 680 aileye ulaşıldı.

MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) kapasitelerinin arttırılması, dezavantajlı durumdaki öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi projesiyle yüzlerce aile ve öğretmene ulaşıldı. MEB-Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde yaklaşık 3 milyon lira bütçeli ‘Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG)’ projesinde sona gelindi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, tamamlanan projeyle ilgili, Türkiye'nin 81 ilinde, sayıları 242'ye ulaşan RAM'ların öğrenci ve vatandaşların hizmetinde faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. RAM'larda rehberlik öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin görev aldığını belirten Özer, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın rehberlik ve araştırma merkezlerimizde sunulan hizmetler konusunda bilgi sahibi olması ve farkındalıklarının arttırılması çok önemli. Bu nedenle bir taraftan RAM'ların tanıtımına ağırlık veriyor diğer taraftan da RAM'larda sunulan hizmetlerin kalitesini sürekli arttırıyoruz. UNICEF ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, RAM'ların hem tanıtımı hem de hizmet kalitelerinin arttırılması açısından oldukça önemliydi. Proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Projeyi destekleyen UNICEF yetkililerine ve projeyi başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

732 REHBER ÖĞRETMENE EĞİTİM
RAMKEG projesi rehberlik hizmetleriyle özel gereksinimli çocukların tanı-yönlendirme süreçlerinde ailelere ücretsiz hizmet veren RAM'ların güçlendirilmesi, dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla öğretmenlerden ailelere uzanan çok sayıda çalışma yapıldı. Proje kapsamında, 2019'da RAM'larda görev yapan toplam 732 rehberlik öğretmenine ‘Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Yönetimi’, ‘Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Temel Düzey Müdahale Eğitimi’ ve ‘Psikolojik Sağlamlık Eğitimi’ verildi. Ailelerin RAM'larda verilen hizmetler ve yönlendirme süreçleriyle ilgili  bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce 20 bin adet broşürün dağıtıldığı projede, merkezlerin tanınırlık ve bilinirliğini arttırmaya yönelik kamu spotları hazırlandı. Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriye ve farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak yaşadığı 26 ilde 2 bin 680 aileye farkındalık eğitimi verildi.

151 GÖNÜLLÜ SURİYELİ EĞİTİCİ GÖREVLENDİRİLDİ
Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da geçici koruma statüsünde bulunan 170 gönüllü eğitici, uyum eğitiminden geçirildi. Ayrıca 67 RAM'a 151 Suriyeli gönüllü eğiticinin ‘destek personel’ olarak görevlendirilmesi yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle