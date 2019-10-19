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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:/

MEB rehberlik araştırma merkezlerini mercek altına aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan ilk toplantıda, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki yönetimsel sorunlar, öğretmenlerin verim-liliklerinin ve mesleki gelişim imkanlarının artırılması için yapılması gerekenler ile iyileştirilebilecek alanlar detaylı şekilde ele alındı.

MEB rehberlik araştırma merkezlerini mercek altına aldı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) etkinliği ve verimliliğini artırmak için yeni çalışma başlattı. MEB tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamındaki ilk toplantı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, daire başkanları ve çeşitli illerden RAM müdürlerinin katılımıyla Bakanlıkta yapıldı. Toplantıda RAM’lardaki yönetimsel sorunlar, öğretmenlerin verimliliklerinin ve mesleki gelişim imkanlarının artırılması için yapılması gerekenler, işleyişte yaşanan problemler ve çözüm yolları ile iyileştirilebilecek alanlar detaylı görüşüldü. 

‘MERKEZLERDE 3 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR’

Türkiye’de faaliyet gösteren 242 RAM’da bin 853 rehberlik öğretmeni ile bin 251 özel eğitim öğretmeni görev yapıyor. RAM’lar faaliyetlerini “rehberlik hizmetleri” ve “özel eğitim hizmetleri” olmak üzere iki bölüm altında yürütüyor. Rehberlik hizmetleri bölümü, merkezin sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve kurumlardaki rehberlik hizmetlerinin koordinasyonunu ve bireysel rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlıyor. Özel eğitim hizmetleri bölümünde de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri yürütülüyor. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonrasında bireyler, uygun eğitim ortamlarına yönlendiriliyor.

 

 

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