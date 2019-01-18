MEB Özür Grubu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2-7 Ocak tarih aralığında başvuruları alınan il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusu için sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki, farklı bir okulda görev almak isteyen kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Özür grubu olarak da bilinen yer değiştirme başvurusu için sonuçlar araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan özür grubu sonuçları, yine bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, özür grubu yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o detaylar
MEB ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2-7 Ocak tarihinde başvuruları alınan ve 10-16 Ocak tarih aralığında tercih işlemleri tamamlanan özür grubu yer değiştirme sonuçları, 18 Ocak Cuma günü erişime açılacak.
Öğretmenlerin tebliğat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak tarihi itibariyle gerçekleştirilecek.
SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
HİZMET PUANI ÖNEM ARZ EDECEK
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle