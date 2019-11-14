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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:/

MEB özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracak

MEB, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını, tüm illerde yaygınlaştırma kararı aldı.

MEB özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını tüm illerde yaygınlaştırma kararını aldı. Hali hazırda 71 ilde bulunan 151 özel eğitim meslek okulunda toplam 12 bin 620 öğrenci eğitim görüyor ve 2 bin 251 öğretmen görev yapıyor. Bakanlık, görme ya da hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerinin mesleki beceriler edinerek kendi ayakları üzerinde durmalarına ve sosyal hayata katılmalarına imkan tanıyan okulların, Türkiye'nin 81 ilinde açılması için harekete geçti.

41 ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU VAR
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık olarak mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirirken bu deneyim ve birikimi, özel eğitim alanına da taşımak ve özel eğitim öğrencilerine sunulan mesleki eğitim imkânlarını arttırmak istediklerini söyledi. Bir taraftan mevcut 151 okulun alt yapısını ve atölyelerini güçlendirirken diğer taraftan bu okullara erişimi artırmayı hedeflediklerinin belirten Özer, yeni çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Özel eğitim meslek okullarımız halen 71 ilde hizmet veriyor. Örneğin, İstanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da dokuz özel eğitim meslek okullumuz var. 10 ilimizde ise henüz bu okullar yok. Bu nedenle yıl sonuna kadar bu illerimizde en az bir özel eğitim meslek okulu açacak ve altyapısını oluşturacağız. 2020 yılı itibarıyla 81 ilimizin tamamında en az bir özel eğitim meslek okulumuz hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca illerimizde mevcut okullarımıza ilaveten ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni özel eğitim meslek okulları açabilmek için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Özel eğitim meslek okulları aracılığıyla özel eğitim öğrencilerinin istihdamının da sağlandı. Bakanlık olarak bir taraftan bu okullarımızın altyapısını güçlendirip kalitesini arttırırken diğer taraftan da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında, öğrencilerimizin staj yapabilmeleri ve mezun olduklarında istihdama katılımının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar sonunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi.”

18 FARKLI ALANDA MESLEKİ EĞİTİM İMKÂNI
Özel eğitim meslek okullarında öğrencilere 18 farklı alanda mesleki eğitim imkânı sunuluyor. Eğitim verilen alanlar arasında ‘bilişim teknolojileri’, ‘büro yönetimi’, ‘el sanatları teknolojisi’, ‘gıda teknolojisi’, ‘inşaat teknolojisi’, ‘güzellik ve saç bakım hizmetleri’, ‘konaklama ve seyahat hizmetleri’, ‘tarım teknolojisi’, ‘mobilya ve iç mekan tasarımı’, ‘tekstil teknolojisi’, ‘seramik ve cam teknolojisi’, ‘motorlu araçlar teknolojisi’, ‘iklimlendirme’ ile ‘yiyecek ve içecek hizmetleri’ yer alıyor.

MEB, özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek engelli öğrencilerin erişebilirliğine uygun hale getirmek, öğrencilerin atölyelerde uygulama yapmaları yoluyla mesleki yeterliliklerini artırmak ve staj öncesi gerekli mesleki deneyime ulaşmalarını sağlamak amacıyla Özel Eğitimi İyileştirme Projesi'ni uyguluyor. Proje kapsamında şu ana kadar 443 meslek edinme atölyesinin yapımı tamamlandı, fiziki altyapıları iyileştirildi, donanım ve materyal eksiklikleri giderildi.

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