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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 18.11.2019 - 10:54, Son Güncelleme:/

MEB, özel eğitim meslek okulları için harekete geçti

MEB, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere, mesleki eğitimin sunulduğu özel eğitim meslek okullarının etkinliği ve verimliliğinin artırılması için çalışma başlattı.

MEB, özel eğitim meslek okulları için harekete geçti
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere mesleki eğitimin sunulduğu özel eğitim meslek okullarının etkinliği ve verimliliğini artırmak için yeni çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yapılan ilk toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, daire başkanları ve çeşitli illerden özel eğitim meslek okullarının müdürleri katıldı. Toplantıda, özel eğitim meslek okullarındaki yönetsel sorunlar, öğretmenlerin verimliliklerinin ve mesleki gelişim imkânlarının arttırılması için yapılması gerekenler, eğitim verilen meslek alanlarının güncellenmesi görüşüldü. Ayrıca, okullardaki atölye ve laboratuvar olanakları, öğrencilerin staj imkânları ve mezun olduklarında istihdamlarının arttırılması konular tartışıldı.

‘81 İLDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, öncelikle mevcut özel eğitim meslek okullarının altyapısını güçlendirdiklerini belirtti. Özer konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu toplantı sonunda, okullarımızın ihtiyaçları belirlendi, gerekli kaynaklar tahsis edildi ve okullarımıza aktarıldı. Tüm okullarımızın aynı güçlü altyapıya sahip olması birinci önceliğimiz. Özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracağız. 2019 yılı sonu itibarıyla tüm illerimizde en az bir özel eğitim meslek okulu hizmet veriyor olacak. Daha sonra illerimizin kapasitesine ve ihtiyacına göre illerde birden fazla meslek okulu açacağız. Dolayısıyla bu okullarımıza erişimi kolaylaştıracağız. Özel eğitim meslek okullarında eğitim verilen alanları yeniden yapılandıracağız. Öğrencilerimizin özellikle staj imkânlarını ve mezun olduklarında istihdamlarını arttırabilmek için sektör temsilcilerimizle bir araya geleceğiz.”

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULUNDA 12 BİN ÖĞRENCİ VAR
Öte yandan, MEB tarafından Özel Eğitimi İyileştirme Projesi kapsamında yapılan meslek edinme atölyelerinin yeterliliklerini ve kullanıcılar üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla araştırma gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, okullardaki yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alındı. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 89'unun devamsızlık yapma oranları azalırken ders dinleme ve derse katılım oranları yüzde 97 arttı. Ayrıca, öğrencilerin yüzde 93'ünün mesleki, yüzde 95'inin de iletişim becerilerini geliştirdiği gözlendi. Türkiye'deki 151 özel eğitim meslek okulunda toplam 12 bin 620 öğrenci eğitim görüyor ve 2 bin 251 öğretmen görev yapıyor.

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