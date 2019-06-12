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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
12.06.2019 - 12:15, Son Güncelleme:/

MEB, OSB'lerdeki mesleki eğitimi inceliyor... En çok ilgi elektrik-elektronik teknolojisine

MEB tarafından, 56 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitimle ilgili ilk rapor yayımlandı. Buna göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla yüzde 20.18 oranıyla elektrik-elektronik teknolojisi, yüzde 15.49 ile makine teknolojisi, yüzde 8.02 ile endüstriyel otomasyon teknolojileri olarak belirlendi. Öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Bursa, Konya ve Kocaeli oldu.

MEB, OSB'lerdeki mesleki eğitimi inceliyor... En çok ilgi elektrik-elektronik teknolojisine
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 56 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) mesleki ve teknik eğitimle ilgili rapor yayımladı. Rapora göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla, yüzde 20.18'lik oranla elektrik-elektronik teknolojisi, yüzde 15.49 ile makine teknolojisi ve yüzde 8.02 ile endüstriyel otomasyon teknolojileri olarak belirlendi.

MEB, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nde, eğitimin farklı boyutlarıyla ilgili çalışma ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyor. MEB’in altıncı raporunda ‘Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Mesleki ve Teknik Eğitim’ ele alındı. OSB'lerde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesiyle ilgili önerilerin de yer aldığı rapor, bu kapsamda yazılmış ilk rapor.

56 BİN ÖĞRENCİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALIYOR
Rapora göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitim, mesleki ve teknik Anadolu lisesi (MTAL) ve mesleki eğitim merkezi (MEM) olmak üzere iki farklı kurumda veriliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam 56 bin 334 öğrenci eğitimine devam ediyor. Bu öğrencilerin 45 bin 514'ü (yüzde 80.79) MTAL; 10 bin 820'si (yüzde 19.21) MEM eğitimleri alıyor. OSB kapsamındaki mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ortaöğretim öğrencilerinin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor.

EN FAZLA ÖĞRENCİ BURSA, KONYA VE KOCAELİ'DE
Öğrenci sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla Bursa, Konya ve Kocaeli olarak belirlendi. OSB'lerde yer alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla; elektrik-elektronik teknolojisi (yüzde 20.18), makine teknolojisi (yüzde 15.49) ve endüstriyel otomasyon teknolojileri (yüzde 8.02) oldu.

OSB'LERDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 70'İ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA
Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında toplam 56 bin 334 öğrencinin 45 bin 514'ü (yüzde 80.79) MTAL'larda okuyor. MTAL öğrencilerinin ise 32 bin 62'si (yüzde 70.44) özel, 13 bin 452'si (yüzde 29.56) resmi kurumlarda eğitim alıyor.     

Özel sektörün mesleki ve teknik eğitimdeki payının artırılması amacıyla OSB'lerde yer alan özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğrenci başına teşvik uygulaması 2012’den itibaren uygulanıyor. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibarıyla teşvik kapsamı OSB dışındaki özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

‘MESLEKİ EĞİTİMİN OSB'LERDEKİ ÜRETİM ALANLARIYLA UYUMU GÜÇLENDİRİLMELİ’
OSB'lerde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik önerilerin de yer aldığı değerlendirme raporunda, sanayi bölgelerinde öne çıkan bazı alanlarda eğitim verilmediği tespit edildi. Raporda, OSB'lerin sunduğu imkanlardan maksimum yararlanılabilmesi için buralardaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlar ile üretim yapılan alanların uyumlaştırılması önerisi yer aldı.

‘OSB'LERDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ YAYGINLAŞTIRILMALI’
MEB’e bağlı 18 ildeki OSB'lerde 32 MEM hizmet veriyor ve bu kurumlarda 10 bin 820 öğrenci eğitim alıyor. 2018 yılı sonunda MEM mezunlarının yüzde 88'i mezun oldukları alanlarda istihdam edildi. Raporda, mezun olunan alanlarda istihdamın oldukça yüksek olması göz önüne alınarak sanayinin kalfa ve usta ihtiyacının karşılanmasında büyük öneme sahip olan MEM'lerin diğer OSB'lerde de kurulması ve kapasitelerinin artırılması önerisi dikkati çekti.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin altıncısı Emine Eroğlu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.

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