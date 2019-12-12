MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne Gaziantep İl Milli Eğitim müdürü Cengiz Mete atandı. Genel müdürlük görevini eski müsteşar yardımcısı Yusuf Büyük yürütüyordu. Mete, 11 Aralık itibariyle genel müdür olarak göreve başladı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Cengiz Mete, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Mesleğe 1995’te öğretmen olarak Van Hüsrevpaşa İlköğretim Okulu’nda başlayan Mete, daha sonra İstanbul ve Yalova’da öğretmenlik görevini sürdürdü. Genel müdür, öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinin yanı sıra çeşitli vakıf, dernek, sendika ve spor kulüplerinde; yöneticilik, kuruculuk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. 26 Haziran 2014’te Yalova İl Milli Eğitim Müdürü olan Mete, 22 Mart 2016’dan 10 Aralık’a kadar Gaziantep İl Milli Eğitim müdürü olarak görev yaptı.