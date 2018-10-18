MEB, ölçme ve değerlendirme süreçleri için çalışma grubu kurdu
MEB tarafından ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunun ilk toplantısı Bakan Selçuk Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Selçuk, “Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyacımız bulunuyor. Bu kapsamda, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili çalışma ve deneyimi olan öğretim üyeleri ile uzmanların katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Eğitimle ilgili analiz ve değerlendirme raporları yayımlayacağız. Bu raporların hazırlanmasında da çalışma grubunun katkısını alacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) mevcut ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunun ilk toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirmeyle ilgili tüm süreçleri masaya yatırdıklarını belirten Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyacımız bulunuyor. Bu kapsamda, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili çalışmaları ve deneyimi olan öğretim üyelerinin ve uzmanların katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bakanlığa bağlı 'Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi' çalışma grubumuz, Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirecek."
ANALİZ VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI YAYIMLANACAK
"Eğitimle ilgili analiz ve değerlendirme raporları yayımlamaya başlayacağız. Bu raporların hazırlanmasında da çalışma grubunun katkısını alacağız" diyen Selçuk, söz konusu çalışmalar kapsamında hazırlanan ve mesleki eğitimle ilgili olacak ilk raporun bu ayın sonunda yayımlanacağını söyledi.
Çalışma grubunda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir S. Gür, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Ceylan ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu bulunuyor.
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