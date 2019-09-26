MEB: Okuma bayramları mayıs ayından önce yapılmasın
MEB, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazıyı, 81 ilin valiliğine gönderdi. Buna göre, okuma bayramları mayısın üçüncü haftasından önce yapılmayacak. Bu bayramlarda okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunacak ve sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilin valiliğine, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı gönderildi. Yazıda, pedagojik esaslar çerçevesinde okuma bayramlarının mayısın üçüncü haftasından önce yapılmaması istendi. Etkinliklerin sosyal ve kültürel bağlama uygun, dil becerilerini geliştirici olması gerektiği belirtilen yazıda, okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunarak sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nden 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
"Okumanın, insanı engin bilgi, kültür, özgür düşünme, güzel konuşma, liderlik gibi yeteneklerle donattığı, kişinin bakış açısının değişmesini ve kendini daha iyi ifade etmesini sağladı.
ETKİNLİK DİL BECERİSİNİ GELİŞTİRİCİ OLMALI
Özellikle ilkokul 1'inci sınıflarda öğrencilerin okuma heyecanı duymalarını sağlamak için düzenlenen okuma bayramında, birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve öz güvenin geliştirildiği, yeteneklerin sergilendiği, coşku ve heyecanın hakim olduğu etkinlikler olması gerekiyor. Pedagojik esaslar çerçevesinde okuma bayramları mayısın üçüncü haftasından önce yapılmalı. Etkinlikler sosyal ve kültürel bağlama uygun, dil becerilerini geliştirici olmalı. Okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunarak sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilmeli. Öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri sağlanmalı. Okuma bayramları 2023 Eğitim Vizyonu’nda vurgulandığı üzere, öğrencilerin dilin inceliklerini tanımasını, dili özenli ve bilinçli kullanmasını destekleyecek şekilde düzenlenmeli."
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