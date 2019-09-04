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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:/

MEB okullarda ‘lider profesyonel yöneticiler’ programı başlattı

MEB, okul yöneticiliğinde uzmanlaşmak için ‘liderlik’ temasıyla yaz döneminde düzenlenen mesleki eğitim programına 6 bin 500'ün üzerinde yönetici katıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1410 saat süren program, ‘kapsayıcı eğitim’, ‘toplum temelli okul yönetimi’, ‘okul gelişimi ve yönetimi’, ‘öğretimsel liderlik’, ‘insan kıymetleri yönetimi’ ve ‘maddi kaynak yönetimi’ olmak üzere altı başlıktan oluştu.

MEB okullarda ‘lider profesyonel yöneticiler’ programı başlattı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), okul yöneticiliğinde uzmanlaşmak için yaz döneminde düzenlediği mesleki eğitim programına 6 bin 500'ün üzerinde yönetici katıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1410 saat süren program, ‘kapsayıcı eğitim’, ‘toplum temelli okul yönetimi’, ‘okul gelişimi ve yönetimi’, ‘öğretimsel liderlik’, ‘insan kıymetleri yönetimi’ ve ‘maddi kaynak yönetimi’ olmak üzere altı başlıktan oluştu. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, okul yöneticilerine yönelik yaz aylarında düzenledikleri mesleki gelişim programıyla ilgili, 2023 Eğitim Vizyonu'nda okul yöneticiliğinin uzmanlık alanı haline gelmesinin hedeflendiğini söyledi. Boyacı, eğitimde, yetkisinin ötesinde okul yöneticisinin okuldaki çocuktan veliye kadar güvene ve uzmanlığa dayalı etki gücünün belirleyici olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin arttırılarak profesyonelleşmesi için çok kapsamlı bir programın ilk etabını, geçen yaz hayata geçirdiklerini söyleyen Boyacı, şunları anlattı:
"Başarılı okulların arkasında da etki gücünden çok yetki gücüne dayalı lider okul yöneticileri bulunuyor. Okul yöneticilerine yönelik, etkili iletişim kurmaları, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bireysel farklılık ve ihtiyaçlarıyla beklentileriyle anlamaları, herkese eşit mesafede durmaları, onlara yönelik yetkilerinden çok sosyal kabule dayalı bir eğitim programı hazırladık. Okul yöneticilerinin uzmanlık alanlarını desteklemek için liderlik özelliklerini besleyecek bir program bu.

Vizyon seminerleri
Okul müdür yardımcılarına yönelik mesleki gelişim programında elverişsiz koşullardaki öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim uygulamalarına büyük önem verdik. Yöneticilere yönelik vizyon seminerleri, valiler, eski ve yeni bürokratlar, yazarlar, eğitimciler, özel sektör temsilcileri tarafından verildi. Programımız, kapsayıcı eğitim, toplum temelli okul yönetimi, okul gelişimi ve yönetimi, öğretimsel liderlik, insan kıymetleri yönetimi ve maddi kaynak yönetimi olmak üzere altı modülden oluşuyor. Eğitimler, altı saat kuramsal 24 saat de etkinlik ve uygulama olmak üzere 30 saatten oluştu. Kuramsal dersler, eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyeleri tarafından verildi. Yetişkinlere yönelik etkinlik temelli hazırladığımız programda, müdürlerimiz atölye çalışmalarında bulundu. Eğitimde fırsatlar ve sorunlarla ilgili uygulama ve çözüm odaklı drama ve etkinliklere katıldılar.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1410 saat süren mesleki gelişim programına katılan okul yöneticileri, sosyal medyada ‘okuldalideryöneticiler’ etiketiyle paylaşımlar yaptı. Bu eğitimlerden aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Bakanlık olarak istediğimiz dip dalga için iyi bir başlangıç oldu. 2023 Eğitim Vizyonu'muzdaki hedeflere ulaşmak için 17 merkezde başlattığımız liderlik eğitimlerinde etki gücümüzün yetki gücümüzden daha fazla olduğunu fark ettik."

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