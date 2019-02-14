MEB okul yöneticilerini ‘EKYS’ ile seçecek
MEB ile ÖSYM arasındaki protokole göre, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ olacak. Sınav, nisan ve mayısta yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (EKYS) olarak belirlendi.
Okullara yönetici atanması konusunda MEB ile ÖSYM iş birliği yaptı. ÖSYM'de düzenlenen protokol törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün katıldı. Protokole göre, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (EKYS) olacak. EKYS, nisan ve mayısta yapılacak. Sınavla ilgili usul ve esaslar, MEB tarafından hazırlanacak sınav kılavuzuyla duyurulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle