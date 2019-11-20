MEB öğretmenlere otizm mesleki gelişim eğitimleri başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğinde özel eğitim öğretmenlerine yönelik otizm spektrum bozukluğu mesleki gelişim programı başlattı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, geçen yıl kasımda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bir çalışmaya başladıklarını söyledi. Özel eğitimle ilgili çalışmalarda disleksi gibi öğrenme güçlüğünün tüm türlerinin bulunduğunu anlatan Boyacı, şöyle konuştu:

“Öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız toplantılar sonucunda farklı engel gruplarına göre kitaplar, içerikler ve sınıf içi etkinlikler oluşturduk.

OTİZM KONUSUNDA MUTABAKAT METNİ OLUŞTURULDU

Çalışmalardan biri olan otizm konusunda da çeşitli faaliyetler yürüttük. Bu kapsamda tüm sivil toplum kuruluşlarıyla geçen yıl çalıştay düzenleyerek öğretmenlerin otizm konusunda mesleki gelişimi, otizmli çocukların hayata uyumu, erken tanılama gibi pek çok konuyu ele aldık ve bu konuda toplumsal mutabakat metni oluşturduk. Bu çalışmalarda Otizm Eylem Planı'nı da detaylı inceledik. Bakanlık personeli, öğretim üyeleri ve öğretmenlerin yer aldığı ekipler otizm konusunda bir içerik belirledi. Bu kapsamda öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik ‘içerik’ ve ‘etkinlik’ temalı kitapların yazımı tamamlandı. Otizm konusundaki ilk olan içerik kitabında, otizm spektrum bozukluğunun belirtilerinden ne tür öğretim uygulamalarının yapılabileceğine ve bu uygulamalarla ilgili davranış yönetiminin nasıl olacağına kadar farklı konularda bilgilere yer verildi. Böylece bu kitabın içeriği, ağırlıklı olarak otizm spektrum bozukluğunu fark etmeye yönelik bilgilerden oluşuyor. İkinci kitapta ise otizme yönelik özel eğitim öğretmenlerinin uygulayabilecekleri etkinlikler bulunuyor. Bunlar, öğretmenlerin farklı yöntem, teknik ve araçları kullanarak uygulayabilecekleri, çocukların öz bakım becerilerini, sosyal ve akademik becerilerini iyileştirme temelli etkinliklerden oluşuyor. Bu kapsamda, etkinlik çizelgeleri oluşturuldu ve bunlar görsel hale getirildi. Kitaplar basım aşamasında. İki hafta içinde tamamlanacak. Öğretmenlerin otizm konusunda mesleki gelişimlerinin arttırılmasına yönelik yeni bir çalışma yaptık. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğinde otizm ve spektrum bozukluğu mesleki gelişim programı başlattık. Yaklaşık 300 öğretmen eğitim programımıza katılıyor. Öğretmenlerin bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu eğitimler, farklı üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından veriliyor ve 30 saatlik bir programdan oluşuyor. Birinci hedef kitlemizde özel eğitim öğretmenleri bulunuyor. Bu eğitimleri, daha sonra okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine de vereceğiz. Otizm konusunda verdiğimiz mesleki eğitimlerin, tüm öğretmenlere ulaştırılmasıyla ilgili bir eylem ve yayılım planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde başlattığımız eğitimi yarıyıl tatilinde tekrar edeceğiz. Daha sonra gelecek yıl nisan ve haziranda tekrar bu eğitimleri başlatacağız. Bu eğitimlere katılan özel eğitim öğretmenlerimiz, daha sonra ülke genelinde farklı illerdeki öğretmenlere de eğitim verecek. 2020 sonuna kadar 40 bin öğretmeni bu eğitimden geçirmeyi planlıyoruz.”