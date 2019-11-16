MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı
MEB, ‘Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın sonuçlarını Yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ‘Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yarışmada ödül almaya hak kazanan öğretmenlerin isimlerini paylaştı. Konusu ‘Anadolu’ olan yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinciliği, Antalya'dan Harun Görücüler ikinciliği, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncülüğü elde etti.
Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışmasının sonuçları açıklandı. Bu bir başlangıçtı sevgili öğretmenlerim, durmasın, dilerim kaleminiz su gibi aksın. Ödül töreninde görüşmek üzere... pic.twitter.com/PH5M8Zqbec— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 15, 2019
Yarışmanın ödül töreninin 23 Kasım’da MEB Şura Salonu'nda düzenleneceğini belirten Selçuk, "Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu bir başlangıçtı sevgili öğretmenlerim, durmasın, dilerim kaleminiz su gibi aksın. Ödül töreninde görüşmek üzere" dedi.
BİRİNCİYE 10 BİN TL
Konusu ‘Anadolu’ olan yarışmada, Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu. Jüri özel ödülüne Giresun'dan Adem Çayan layık görülürken; İstanbul'dan Muhammet Tekiner, Manisa'dan İsmail Kuşen, Sivas'tan Osman Çelik, Erzincan'dan Veli Üstün, Ordu'dan Kadir Girgin ve Hatay'dan Mukadder Bilgili mansiyon ödüllerini kazandı. Yarışmada birinci olan eser sahibi 10 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 2 bin 500 lirayla ödüllendirilecek. Ayrıca mansiyon ve jüri özel ödüllerini kazanan katılımcılara 1000’er lira verilecek.
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