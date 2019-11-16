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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 16.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:/

MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı

MEB, ‘Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın sonuçlarını Yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu.

MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ‘Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yarışmada ödül almaya hak kazanan öğretmenlerin isimlerini paylaştı. Konusu ‘Anadolu’ olan yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinciliği, Antalya'dan Harun Görücüler ikinciliği, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın ödül töreninin 23 Kasım’da MEB Şura Salonu'nda düzenleneceğini belirten Selçuk, "Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu bir başlangıçtı sevgili öğretmenlerim, durmasın, dilerim kaleminiz su gibi aksın. Ödül töreninde görüşmek üzere" dedi.

BİRİNCİYE 10 BİN TL
Konusu ‘Anadolu’ olan yarışmada, Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu. Jüri özel ödülüne Giresun'dan Adem Çayan layık görülürken; İstanbul'dan Muhammet Tekiner, Manisa'dan İsmail Kuşen, Sivas'tan Osman Çelik, Erzincan'dan Veli Üstün, Ordu'dan Kadir Girgin ve Hatay'dan Mukadder Bilgili mansiyon ödüllerini kazandı. Yarışmada birinci olan eser sahibi 10 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 2 bin 500 lirayla ödüllendirilecek. Ayrıca mansiyon ve jüri özel ödüllerini kazanan katılımcılara 1000’er lira verilecek.

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