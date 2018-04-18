MEB Müsteşarı Tekin açıkladı: 34 ilde neden Anadolu lisesi yok
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, 34 ilde neden sınavla alacak Anadolu lisesi yok sorusuna cevap verdi. Tekin, “Bu illerde fen ve sosyal bilimler liseleri olduğu için yok” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, NTV’de katıldığı canlı yayında sınavla alacak okullar listesi ile ilgili eleştirilere cevap verdi. 34 ilde Anadolu lisesi bulunmamasıyla ilgili, “Bu illerde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’luk dilimi tutturduğu için Anadolu lisesi koymadık” dedi. Tekin bu kotayı dolduramadığımız illerde Anadolu liselerini listeye koyduklarını belirterek şunları söyledi:
"Sınavla öğrenci alacak okullarda bu yüzde 10’u nasıl belirlediğimize dair çokça eleştiri var. Sayın Bakanımız açıkladı aslında. Bütün illerde her kategoride okul olmasına dikkat ettik. Bazı illerde neden Anadolu lisesi yok diyorlar. Bizde bakanlık bünyesinde üç grup ortaöğretim kurumu var. Biri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki meslek liseleri, diğeri Din Öğretimi Genel Müdürlüğündeki imam hatipler, diğeri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğündeki iseler. Üçü farklı bir eğitim programı takip ediyor. İmam hatipler daha dini ağırlıklı, meslekler mesleki eğitim üzerine yoğunlaşmış, üçüncü okullar ise genel ortaöğretim kurumları dediğimiz okullar. Biz illerde yüzde 10’u ve 90’ı belirlerken üç kategoride okul bulunmasına özen gösterdik. Ortaöğretim genel müdürlüğündeki okullar fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri. Bunların dışında spor ve güzel sanatlar var. Ama diğerleri genel program uyguluyor. Biz sınavla ve sınavsız okul belirlerken bu üç kategoriye göre okul belirledik. 34 ilde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’luk kotayı doldurduğu için Anadolu lisesi koymadık listeye. Ama bu kotayı doldurmayanlara koyduk."
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