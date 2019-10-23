MEB mesleki eğitimde ‘kurumsal kalite’ dönemini başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarının tamamında kurumsal kaliteyi izlemek ve elde edilen bulgular temelinde kurumları sürekli iyileştirmek hedefiyle 9 Mayıs 2019'da ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi’ yayımlanmıştı. Bu kapsamda, bu dönem mesleki ve teknik ortaöğretimde proje okullarının tamamı, kurumsal dış değerlendirme sürecine tabi tutulacak. 246 okulun bir kısmının planlanan dış değerlendirmesinde birinci etap 14-18 Ekim'de tamamlandı, bir kısmında 4-8 Kasım'da tamamlanacak. Kurumsal dış değerlendirmede, kalite güvence sistemiyle ilgili eğitim alan yöneticiler ve öğretmenlerin yanı sıra ilk kez, sektör temsilcileri de yer alıyor.

‘HER OKUL KENDİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUNU HAZIRLADI’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sistemi kurduklarını söyledi. Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Öz değerlendirme raporları, her okulun kendi imkânları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştireceklerini ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içeriyor. Bu dönem sektörlerle imzaladığımız işbirliği protokolleriyle proje kapsamına aldığımız okullarımızı dış değerlendirmeye aldık. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermektir. Süreç tamamlandığında, kurumsal dış değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme raporu da yayımlayacağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmalar yapacağız.

Kurumsal dış değerlendirmede, bu dönem proje okullarına öncelik verdik. Son bir yılda, sektörlerle çok güçlü işbirlikleri kurduk ve bu işbirlikleri kapsamındaki okullarımızı proje okulları yaptık. Sektörleri eğitim süreçlerine dahil ettiğimiz gibi kalite süreçlerine de dahil ettik. Dış değerlendirme ekiplerine sektör temsilcileri ilk kez katıldı. Yaptığımız çalışmalar sadece kalite süreçlerini iyileştirmeyecek, aynı zamanda sektörlerde de mesleki eğitimin kalitesiyle ilgili uluslararası standartlarda kültürün yaygınlaşmasına katkı verecek.

PROJE OKULLARI, MÜKEMMELİYET MERKEZLERİNE DÖNÜŞÜYOR

Proje okullarını, bulundukları bölgelerde mesleki ve eğitimde mükemmeliyet merkezlerine dönüştüreceğiz. Her ilimizde en az bir proje okulumuz bulunuyor. Bu okullarımızı sürekli güçlendiriyoruz. Zaten sektör temsilcilerinin de aktif katkıları söz konusu. Dolayısıyla her bir okulumuzu nihayetinde eğitim verdikleri alanlarda birer mükemmeliyet merkezine dönüştüreceğiz. Bu okullarımızdan mezun olanların istihdam kapasiteleri de oldukça yüksek. Sonuç olarak diğer okullarımız için de rol model olacaklar ve geliştirdikleri iyi örnekler ve uygulamalar, bulundukları bölgelerdeki diğer okullarımızda yaygınlaştırılacak. Bu süreç mesleki ve teknik eğitimin algısına da olumlu katkı sağlayacaktır."