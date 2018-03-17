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    MEB, materyal yarışması için kılavuz yayınladı

    Hürriyet Eğitim
    17.03.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

    Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, özgün, yaratıcı ve işlevsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen ‘Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması’nın başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre, başvurular 24 Nisan’da başlıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 3’üncü Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması yapılıyor. Bu yarışmayla, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve modellik etmesi amaçlanıyor. Yarışmayla ülkemizin özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacak.

    İsteyenler yarışmaya; zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, görme, işitme ve ortopedik yetersizlik, dil ve konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik hazırladıkları materyaller ya da etkinlikleriyle; rehberlik hizmetleri alanında ise kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlikle ilgili hazırladıkları etkinliklerle katılabilecek.

    BAŞVURU İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR
    Yarışmaya başvuru iki aşamalı olarak yapılacak. Birinci aşamada, http://orgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek web sitesi üzerindeki elektronik başvuru adımları takip edilerek, istenen bilgiler girilecek ve sistemin ürettiği kod numarası elde edilecek.

    İkinci aşamada ise, hazırlanan ürünler, üzerine elektronik başvuru sırasında verilen KOD numarası yapıştırılarak posta veya kargoyla Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Örnek Mah. Hızır Reis Cad. No.1 Posta Kodu: 06090 Altındağ/ANKARA adresine gönderilecek. Ürünlerin adrese elden de teslim edilmesi gerekiyor. Elektronik başvurusu yapılan ürünlerin uygulama videoları http://orgm.meb.gov.tr adresinde açıklanacak linkte verilen örneklere uygun olarak hazırlanıp usb bellek veya CD/DVD ile üzerlerine başvuru esnasında verilen KOD numarası yapıştırılarak gönderilecek. Elektronik başvuru yapılmadan gönderilen ürünler değerlendirmeye alınmayacak. Gönderdiği ürünün üzerinde elektronik başvuru sırasında verilen kod numarası bulunmayan başvuru sahibinin eseri değerlendirilmeyecek.

    ÖDÜL TÖRENİ 1 KASIM’DA
    Elektronik başvurular 24 Nisan-30 Haziran arasında yapılacak. Ürünler kargodan 7 Mayıs-14 Temmuz arasında teslim alınacak. Sonuçlar ise 1 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

    KİMLER KATILABİLECEK?
    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek.

    - MEB’e bağlı resmi ve özel okul-kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve uzman personel (psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı),

    - Üniversitelerde görev yapan akademik personel,

    - Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri),

    - Yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinden ya da pedagojik formasyon eğitimi alarak mezun olmuş, MEB dışında başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar.

    ÖDÜLLER
    Yarışmada ‘özel eğitim’ ve ‘rehberlik hizmetleri’ alanlarına ait üç farklı kategoride dokuz ürüne derece, bir ürüne özel ve 40 ürüne mansiyon olmak üzere toplam 50 ödül verilecek.

    Özel eğitim materyal kategorisi ödülleri:
    Birinci ürüne 10.000 TL
    İkinci ürüne 7.500 TL
    Üçüncü ürüne 5.000 TL
    21 ürüne 1.500 TL

    Özel eğitim etkinlik kategorisi ödülleri:
    Birinci ürüne 10.000 TL
    İkinci ürüne 7.500 TL
    Üçüncü ürüne 5.000 TL
    7 ürüne 1.500 TL

    Rehberlik hizmetleri etkinlik kategorisi ödülleri:
    Birinci ürüne 10.000 TL
    İkinci ürüne 7.500 TL
    Üçüncü ürüne 5.000 TL
    12 ürüne 1.500 TL

    Özel Ödül:
    Özel eğitim alanı materyal kategorisindeki 1 ürüne 3.000 TL

    Etiketler: materyal yarışması , Kılavuz
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