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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.09.2019 - 12:58, Son Güncelleme:/

MEB ‘LGS 2020’ yerleştirme çalışmalarına başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, gelecek yılki LGS kapsamında yapılacak lise yerleştirmelerine ilişkin süreç başlatıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019’a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık” dedi.

MEB ‘LGS 2020’ yerleştirme çalışmalarına başladı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), gelecek yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirmelere ilişkin süreç başlatıldı. Konuyla ilgili yapılan toplantıda 2019 yerleştirmeleri, 2020 LGS sınav takvimi, süreç ve kayıt bölgelerindeki okul kapasiteleri ve yeni okul yatırım ve inşaatları değerlendirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS’de 2020 hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2019 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirmenin başarılı bir şekilde tamamlandığına işaret eden Özer, şu bilgileri verdi: 

“Bu başarıda ilgili tüm birimlerimiz ve il müdürlerimizle süreci birlikte ve koordineli bir şekilde yönetmemiz önemli rol oynadı. Bu toplantıda bu süreci tekrar değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız yeni alanları değerlendirdik.
Diğer taraftan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019’a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in başkanlığında yapılan toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür ve il müdürleri katıldı.

 

 

 

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