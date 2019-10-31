MEB işletmelere 200 bin usta-kalfa yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim merkezlerinde kapasiteyi arttırmak için kolları sıvadı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, merkezlerdeki öğrenci sayısını iki katına çıkartmayı amaçladıklarını söyledi. Mesleki eğitim merkezlerinin işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşıladığını belirten Özer, şöyle konuştu:

“Buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim veriliyor. Öğrenciler, haftada bir gün okula gelirken diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca eğitim süresince asgari ücretin üçte biri oranında ücret alıyorlar.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 90'I KENDİ ALANLARINDA İSTİHDAM EDİLİYOR

Bu okul mezunlarının eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranı yaklaşık yüzde 90'lar seviyesinde. Dolayısıyla istihdam açısından oldukça başarılı bir model. Bu merkezlerde kapasitenin arttırılması için iki alanda iyileştirme yaptık. Bu öğrencilerin lise diploması alabilmeleri için ilaveten açık liseye kayıt yaptırıp fark derslerini vermeleri gerekiyordu. Saha araştırmalarında bu durumun öğrencilere ilave bir yük getirdiğini gördük. Bu sorunu çözmek ve lise diplomasına erişimde esnek bir yapı kurmak için mevzuatta değişiklik yaptık. Böylece bu merkezlerdeki öğrencilerin okula geldikleri günlerde fark derslerini alabilmeleri ve başarmaları durumunda da lise diploması alabilmelerinin önü açılmış oldu. Bu esnek yapı, mesleki eğitim merkezlerinin algısına olumlu katkı yaptığı gibi güçlendirdi de. Sonuçta 9'uncu sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısında bu yıl yüzde 62'lik artış sağlandı. Bu oran bizim için oldukça önemli.

HEDEF 200 BİN ÖĞRENCİ

Mesleki eğitim merkezlerine yönelik yaptığımız bir başka mevzuat düzenlemesiyle özel sektöre de bunları kurabilme imkânı getirdik. Böylece işletmelerin özellikle organize sanayi bölgelerinde ve fabrikaların içerisinde mesleki eğitim merkezleri açarak ihtiyaç duyduğumuz kalfa ve ustaları yetiştirebileceğiz. Yeni bir düzenleme olduğu için bu adımın sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu alana yönelik atılan her iki adım da bu merkezlerin kapasitelerinin artmasını sağlayacak. Sahada kalfa ve usta ihtiyacıyla ilgili yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk. Dolayısıyla mevcut öğrenci sayısını yaklaşık iki kat arttırmak istiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerine yönelik hedefi gerçekleştirmek ve süreci de birlikte yürütebilmek için sektör temsilcileri ve paydaşlarla toplantılar serisine başladık. Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri ile Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı yöneticilerinin katılımıyla ilk toplantılarımızı da tamamladık. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kapsamlı tanıtım programlarına başlayacağız.”