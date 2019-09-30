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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:/

MEB ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimi verecek

MEB, öğrencilere ilkokuldan itibaren ‘yapay zeka’ eğitimlerinin verilmesi amacıyla okullar ve öğretmenler için eğitim içeriklerinin hazırlanacağı proje hayata geçirecek. Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı ile Türk ve Polonya ulusal ajanslarından hibe desteği almaya hak kazanan dört yenilik geliştirme projesinden biri olan çalışmayla öncelikle 2 bin öğrencinin yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

MEB ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimi verecek
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğrencilere ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amacıyla, okullar ve öğretmenler için eğitim içeriklerinin hazırlanacağı proje hayata geçirilecek. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve proje ortağı kuruluşlarca hazırlanan dört yenilik geliştirme projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile Türk ve Polonya ulusal ajanslarından hibe desteği almaya hak kazandı.

Avrupa'daki eğitim bakanlıkları, üniversiteler, özel sektör ve alanında lider öğretmen eğitimi kurumlarının işbirliğinde yürütülecek ve yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro hibe sağlanan projeler, STEAM, yapay zeka eğitimi ile eğitimde esnek öğrenme konularını içine alıyor. Bu kapsamda MEB tarafından ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi de başlatılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde toplam dokuz ortakla yürütülecek projeyle çocuklara ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor. Projeye İngiltere'den Cambridge Profesyonel Eğitim Akademisi, İrlanda'dan dijital eğitim kuruluşu CCS ve Pobalscoil Neasain okulu, IBM Watson ile İrlanda'nın bilgisayar bilimleri alanında öğretmen eğitimi veren resmi profesyonel öğretmen ağı CESI de destek verecek.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN ‘YAPAY ZEKA EĞİTİM’ PLATFORMU
2019-2021 yılları arasında yürütülecek ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

EĞİTİMDE ‘ESNEK ÖĞRENME’ MODELİ OLUŞTURULACAK
YEĞİTEK'in koordinatör kurum olarak yer aldığı ‘Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Ortamlarını Tasarlama’ projesiyle de esnek öğrenmeyi merkeze alan yeni bir eğitim modeli oluşturulacak. Hacettepe Üniversitesi, European SchoolNet (Avrupa Okul Ağı), Portekiz Lizbon Üniversitesi, Avusturya Viyana PH Üniversitesi, İspanya Eğitim Bakanlığı’nın ortakları içinde yer aldığı projeyle esnek öğrenme alanlarında pedagoji, senaryo geliştirme ve teknoloji destekli eğitim modellerini içeren öğrenme tasarımı yapılacak. Proje kapsamında öncelikle Avrupa'da 11 eğitmen, pedagoji, öğrenme alanı tasarımı ve teknoloji kullanımı ile alanda önde gelen kurumlardan yüz yüze eğitim alacak. Bu eğitmenler, daha sonra kendi ülkelerinde uzaktan eğitim aracılığıyla 3 bin öğretmene ulaşacak. Esnek öğrenme alanlarına yönelik olarak hayata geçirilecek bir başka projeyle de bu konuda aktif öğrenmeyi destekleyecek metodolojik çerçeve, öğretmenler için uygulama rehberi ve çevrimiçi kurslar geliştirilecek.

OKULLARDA STEAM EĞİTİMLERİ İÇİN SİMÜLASYON GELİŞTİRİLECEK
Avrupa Komisyonu merkezi projesi olarak desteklenecek ‘Okullarda STEAM Eğitimini Geliştirme’ projesinde ise öğretmen ve öğrencilere algoritmik düşünme becerisini kazandırma amaçlanıyor. YEĞİTEK'in koordinatör olarak yer aldığı projeyle bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarını içine alan STEAM eğitimleri için altı ülkeden 10 kurumla yenilikçi ve simülasyona dayalı robotik eğitim platformu tasarlanacak. ODTÜ ve Robotsan'ın da destek vereceği projede STEAM için öğretmen eğitimi çerçevesi hazırlanacak, öğrenme senaryoları geliştirilecek. Ayrıca, proje kapsamında toplam 175 bin öğrenciye sanal ortamda robotik simülasyonla STEAM eğitimi verilmesi amaçlanıyor.

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