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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:/

MEB, ilkokuldaki öğrencilerin başarı şifrelerini araştırdı

MEB, öğrenci, öğretmen ve okulun akademik beceriler üzerindeki etkisini ölçmek için 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan ‘Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’nın veri analizlerini tamamladı. Buna göre, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarısı, Türkçe ve matematik derslerine göre daha yüksek çıktı.

MEB, ilkokuldaki öğrencilerin başarı şifrelerini araştırdı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğrenci, öğretmen ve okulun akademik beceriler üzerindeki etkisini ölçmek için 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan ‘Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’nın veri analizleri tamamlandı.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nda, belirli sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılması hedef olarak yer almıştı. Bakanlık, bu kapsamda nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden öğrenci başarı izleme araştırması yaptı. MEB, 4’üncü sınıflar düzeyindeki araştırmanın değerlendirme sonuçlarını, ‘Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA)-I: 2019 4. Sınıf Seviyesi’ başlıklı raporda topladı. 7 ve 10’uncu sınıf araştırma sonuçlarının da önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.

TÜM SORULARI YANITLAYAN ÖĞRENCİ ORANLARI
4’üncü sınıf seviyesinde araştırmaya devlet ve özel öğretim kurumlarında öğrenciler katıldı. Araştırmanın Türkçe alt testine 112 bin 465 öğrenci, matematik alt testine 112 bin 322 öğrenci ve fen bilimleri alt testine 111 bin 742 öğrenci katıldı. Türkçe alt testinde ‘bilme’ düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 63, ‘anlama’ düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 60 oldu. Öğrencilerin bu testte aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 331.12 olduğu belirlenirken, öğrencilerin yüzde 26'sının puanının 400-500 aralığında olduğu tespit edildi. Testte tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3.55 oldu.Matematik alt testinde ortalama doğru cevap oranı ‘bilme’ düzeyinde yüzde 63, ‘anlama’ düzeyinde yüzde 59 ve ‘akıl yürütme’ düzeyinde yüzde 49 olarak gerçekleşti. Öğrencilerin bu testteki ortalama puanı 323.02 olarak belirlenirken, yüzde 24’ünün 400-500 arasında puan aldığı tespit edildi. Öğrencilerin yüzde 4.34’ü ise tüm soruları doğru cevapladı.

EN YÜKSEK BAŞARI FEN BİLİMLERİNDE
Fen bilimleri alt testinde bilme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 65, uygulama düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 70 ve akıl yürütme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Öğrencilerin fen bilimleri alt testinde aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 342.07 olarak gerçekleştiği ve öğrencilerin yüzde 31’inin 400-500 puan aralığında olduğu tespit edildi. Öğrencilerin yüzde 6.29’u ise tüm soruları doğru cevapladı.

Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinden alınan puanlarla, öğrencilerin o derslerden 4’üncü sınıf yıl sonu başarı puanları arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi. Bu ilişki, Türkçe alt testinde orta düzeyde iken matematik ve fen bilimleri testlerinde yüksek düzeyde gerçekleşti.

VELİLERİN KATILIMI 
Araştırma sonuçları, velilerin eğitim süreçlerine katılımının başarıyı arttırdığını da ortaya koydu. Tüm alt testlerin her birinden alınan puanlarla, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılımı arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi. Üç alt testten her birinden alınan puanlarla öğrencilerin eğitim hedefleri arasındaki ilişkide de benzer bir tablo ortaya çıktı. Gelecekte alacakları eğitim konusunda henüz ilkokuldayken hedef koyan ve üniversite veya daha yüksek bir eğitim basamağını bitirmeyi hedefleyen öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların hedef koymayanlara göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

OKULA DEVAMIN ETKİSİ 
Öğrencilerin devamsızlık durumlarıyla ilgili tespitlerin de yer aldığı rapora göre devamsızlık azaldıkça her bir testte başarının arttığı, hiç devamsızlık yapmayan öğrencilerin başarısının devamsızlık yapan öğrencilere oranla oldukça yüksek olduğu görüldü. Raporda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinin her birinden alınan puanlarla okul yöneticileri ile öğretmenlerin kıdem yılı arasındaki ilişki incelendi ve kıdem yılı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı ortaya çıktı. Ancak yönetici ve öğretmen deneyiminin bu etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği tespitine yer verildi.

ÖDEV YAPAN TESTLERDE DAHA İYİ SONUÇ ALDI 
Ödev verme sıklığıyla ilgili tespitlerin de yer aldığı rapora göre ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı belirlendi, ancak bunun etkisinin de düşük düzeyde kaldığı görüldü. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin 9’uncusu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.

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