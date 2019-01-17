MEB ile İTÜ lise kuruyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB ile İTÜ lise kuruyor
GeriEğitim MEB ile İTÜ lise kuruyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

MEB ile İTÜ lise kuruyor

Türkiye’nin üniversiteyle iç içe olan ilk lisesi kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Eğitim Eğitim İşbirliği Protokolü dün imzalandı.

MEB ile İTÜ lise kuruyor
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Buna göre, Beşiktaş’taki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampusu’nda İTÜ tarafından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Lisenin öğretim kadrosunun çoğunluğu akademisyenlerden oluşacak. Öğretmenlere hizmetiçi eğitimler de akademisyenlerce verilecek. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında uygulanan model Türkiye’de bir ilk. Lisede bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-
elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında eğitimler verilecek. 2019-2020 öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayacak.

AKADEMİSYENLER DERS VERECEK
İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz” diyerek, özetle şunları söyledi:
“Ortaöğretim üniversitenin içine taşındı, bu bağlamda üniversitenin tüm birikimini alacak, sanki ortaöğretim öğrencileri birden bire üniversiteye, işe başlamış gibi pozisyonda bulunacak. Bu tür ilkler gelecekte ortaya çıkacak gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. Eminim Türkiye’den ve dünyadan birçok üniversite ya da kurum bu üniversitenin içerisindeki projenin nasıl hayata geçtiği, yürütüldüğü ve çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecek.”
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, liselilere akademisyenlerin ders vereceğini belirterek, “Protokolle üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli ‘eğitimde inovasyon’ projesinin ortağı oluyor” dedi. 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MEB ile İTÜ lise kuruyor

Yarıyıl tatilinde üniversiteye bir adım daha yaklaşın

İstanbul’da çift dilli eğitim veren okula ödül

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Toplumlar, eğitim kurumları vasıtasıyla dönüşür