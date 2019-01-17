MEB ile İTÜ lise kuruyor
Türkiye’nin üniversiteyle iç içe olan ilk lisesi kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Eğitim Eğitim İşbirliği Protokolü dün imzalandı.
Buna göre, Beşiktaş’taki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampusu’nda İTÜ tarafından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Lisenin öğretim kadrosunun çoğunluğu akademisyenlerden oluşacak. Öğretmenlere hizmetiçi eğitimler de akademisyenlerce verilecek. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında uygulanan model Türkiye’de bir ilk. Lisede bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-
elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında eğitimler verilecek. 2019-2020 öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayacak.
AKADEMİSYENLER DERS VERECEK
İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz” diyerek, özetle şunları söyledi:
“Ortaöğretim üniversitenin içine taşındı, bu bağlamda üniversitenin tüm birikimini alacak, sanki ortaöğretim öğrencileri birden bire üniversiteye, işe başlamış gibi pozisyonda bulunacak. Bu tür ilkler gelecekte ortaya çıkacak gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. Eminim Türkiye’den ve dünyadan birçok üniversite ya da kurum bu üniversitenin içerisindeki projenin nasıl hayata geçtiği, yürütüldüğü ve çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecek.”
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, liselilere akademisyenlerin ders vereceğini belirterek, “Protokolle üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli ‘eğitimde inovasyon’ projesinin ortağı oluyor” dedi.
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