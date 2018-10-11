MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
Görevde yükselme kapsamında 513 şube müdürlüğü için gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. 10 Ağustos tarihinde sınav giriş belgelerini alan ve 14 Eylül tarihine kadar sözlü sınav aşamalarını tamamlayan adayların merakla araştırdığı MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçları, 10 Ekim mesai bitiminde açıklandı. İşte, sınav sonuçlarına dair bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 513 şube müdürlüğü için yurt genelinde gerçekleştirdiği görevde yükselme sözlü sınavı, üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından adayların erişimine açıldı. Türkiye genelinde toplam 513 şube müdürlüğü için gerçekleştirilen görevde yükselme sınav sonuçları, bakanlığın sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Bakanlık, sonuçlara yönelik şu açıklamayı gerçekleştirdi;
"03.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında ve 08.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen şube müdürlüğü sözlü sınav sonuçları MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünde 10.10.2018 tarihinde ilan edilmiştir."
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İtirazlar ise 11-17 Ekim tarih aralığında gerçekleştirilecek.
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