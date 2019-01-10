MEB görevde yükselme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevde yükselme sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Bakanlık tarafından merkez ve taşraya atanmak üzere toplam 5 bin 304 kişinin görevde yükselme sınavı, 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu tarihin ardından vatandaşların gözü, MEB'in açıklayacağı sonuçlara çevrildi. Peki, MEB'in görevde yükselme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Görevde yükselme sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Toplam 5 bin 304 kişinin görevde yükselme hakkını kazanacağı sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki, görevde yükselme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre görevde yükselme sınav sonuçları, 10 Ocak 2019 tarihinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.
SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların
puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde başarı sıralaması, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.
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