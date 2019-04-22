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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.04.2019 - 12:04, Son Güncelleme:/

MEB, fen lisesi öğrencilerini büyük bilim zirvesinde buluşturacak

MEB ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle, Türkiye genelinde 310 fen lisesinden 390 öğrenci, bilimsel projelerini 29-30 Nisan'da Kızılcahamam'da düzenlenecek öğrenci kongresinde bildiri olarak sunacak. Öğrencilerin projeleri daha sonra kitaplaştırılacak.

MEB, fen lisesi öğrencilerini büyük bilim zirvesinde buluşturacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye genelinde 310 fen lisesinden öğrenciler, savunma sanayisinden nanoteknolojiye, enerji depolama tekniklerinden insan-bilgisayar etkileşimine kadar hazırladıkları bilimsel projelerini 29-30 Nisan'da düzenlenecek öğrenci kongresinde bildiri olarak sunacak. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak amacıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kahramankazan Belediye Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye genelindeki 310 fen lisesinden 390 öğrenci, 310 danışman öğretmenin katılımıyla ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Işığında Geleceğe Genç Bakış’ konulu ‘Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresi’nde bir araya gelecek. Kongre, 29-30 Nisan'da Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi koordinatörlüğünde Kızılcahamam'da düzenlenecek.

BİLDİRİLERİ, BİLİM KURULU DEĞERLENDİRDİ
Kongrede, Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşturulan Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonucu her ilden bir tane olacak şekilde belirlenen 81 bildiri, 29 Nisan’da öğrenciler tarafından sunulacak. Diğer fen liselerinden öğrenciler de dinleyici olarak kongrede yer alacak. Gazi Üniversitesi kampüsünde öğrenci ve öğretmenlere üniversite akademik birimlerinin tanıtım sunumuysa 30 Nisan’da yapılacak. Aynı gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tesislerinde öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek. Kongre sonrasında sunumu yapılan 81 bildiri kitaplaştırılacak.

ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI SUNUMLARDAN BAZI BAŞLIKLAR ŞÖYLE:
Savunma teknolojileri alanında hava ve uzay araçları tasarımı, insansız ve akıllı sistemler, savunma bilişimi, modelleme ve simülasyon, sensör teknolojileri, siber güvenlik, moleküler ve hücresel mühendislik alanında nanoteknoloji ile ilaç taşınım ve hedefleme, biyomalzeme üretimi, doku mühendisliği, nanoteknoloji temelli analiz ve görüntüleme sistemleri, nano optik ve elektronik, robotik ve yapay zeka, insan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar-bilgisayar etkileşimi, mekatronik sibernetik, makine öğrenmesi, malzeme bilimi ve teknolojileri, biyobenzetim, kompozit malzeme üretimi, metalurji, yapı malzemeleri üretimi, süper iletkenler, sentetik biyoloji, sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji depolama, hidrojen yakıt pilleri, süper kapasitörler ve nükleer piller.

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