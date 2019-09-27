MEB engelli öğrencilere Türkiye'yi tanıtıyor
MEB tarafından düzenlenen ‘kültür gezileri’ ile farklı engel gruplarından çocuklar ile ebeveynleri, toplamda 3 bin 500 kişi Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tanıyor. Gezilerle çocukların Türkiye'nin dört bir yanındaki güzellikleri yakından görmesi ve sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda sonbahar dönemi için Çanakkale ile başlayan kültür gezileri, Samsun ve Antalya ile devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği ‘kültür gezileri’ ile farklı engel gruplarından çocuklar, ebeveynleri ile Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tanıma fırsatı buldu. Özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler ile ailelerinin Türkiye'nin tarihi dokusunu tanımaları, sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri için MEB'in düzenlediği ‘kültür gezileri’ devam ediyor. Bakanlığın verilerine göre, gezilerden bugüne kadar çeşitli engel durumları bulunan öğrenciler, velileri ve öğretmenler yararlandı. Turkcell işbirliğinde 2016'dan bu yana yürütülen kültür gezilerinden toplamda 3 bin 500 kişi faydalandı ve bu gezilerde çocuklara profesyonel tur rehberleri ve Türk işaret dili tercümanları eşlik etti.
SONBAHAR GEZİLERİ ÇANAKKALE İLE BAŞLADI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda nisanda Nevşehir, Konya ve Bursa'ya düzenlenen kültür gezilerine, sonbahar döneminde de Çanakkale ile devam edildi. Özel eğitim okullarından toplam 200 öğrenci, veli ve öğretmen 21 Eylül'deki gezide, Conkbayırı, 57'nci Alay, Abide ve Şehitlik'i ziyaret etti. MEB'in sonbahar dönemi kültür gezilerine Amasya, Çorum, Isparta ve Burdur'da yaşayan öğretmen, öğrenci ve velilerin Samsun ve Antalya'ya yapacakları seyahatlerle devam edilecek.
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