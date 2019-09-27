MEB engelli öğrencilere Türkiye'yi tanıtıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB engelli öğrencilere Türkiye'yi tanıtıyor
GeriEğitim MEB engelli öğrencilere Türkiye'yi tanıtıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
27.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:/

MEB engelli öğrencilere Türkiye'yi tanıtıyor

MEB tarafından düzenlenen ‘kültür gezileri’ ile farklı engel gruplarından çocuklar ile ebeveynleri, toplamda 3 bin 500 kişi Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tanıyor. Gezilerle çocukların Türkiye'nin dört bir yanındaki güzellikleri yakından görmesi ve sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda sonbahar dönemi için Çanakkale ile başlayan kültür gezileri, Samsun ve Antalya ile devam edecek.

MEB engelli öğrencilere Türkiye'yi tanıtıyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği ‘kültür gezileri’ ile farklı engel gruplarından çocuklar, ebeveynleri ile Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tanıma fırsatı buldu. Özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler ile ailelerinin Türkiye'nin tarihi dokusunu tanımaları, sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri için MEB'in düzenlediği ‘kültür gezileri’ devam ediyor. Bakanlığın verilerine göre, gezilerden bugüne kadar çeşitli engel durumları bulunan öğrenciler, velileri ve öğretmenler yararlandı. Turkcell işbirliğinde 2016'dan bu yana yürütülen kültür gezilerinden toplamda 3 bin 500 kişi faydalandı ve bu gezilerde çocuklara profesyonel tur rehberleri ve Türk işaret dili tercümanları eşlik etti.

SONBAHAR GEZİLERİ ÇANAKKALE İLE BAŞLADI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda nisanda Nevşehir, Konya ve Bursa'ya düzenlenen kültür gezilerine, sonbahar döneminde de Çanakkale ile devam edildi. Özel eğitim okullarından toplam 200 öğrenci, veli ve öğretmen 21 Eylül'deki gezide, Conkbayırı, 57'nci Alay, Abide ve Şehitlik'i ziyaret etti. MEB'in sonbahar dönemi kültür gezilerine Amasya, Çorum, Isparta ve Burdur'da yaşayan öğretmen, öğrenci ve velilerin Samsun ve Antalya'ya yapacakları seyahatlerle devam edilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
MEB engelli öğrencilere Türkiye'yi tanıtıyor
Bakan Selçuk: Okullarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor
YÖK'ten Ar-Ge yapmayan vakıf üniversitelerine kontenjan kısıtlaması
İstanbul'da 14 okul tatil edildi