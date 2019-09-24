MEB, eğitim sendikalarıyla ‘eğitim gündemini’ değerlendirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB, eğitim sendikalarıyla ‘eğitim gündemini’ değerlendirdi
GeriEğitim MEB, eğitim sendikalarıyla ‘eğitim gündemini’ değerlendirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
24.09.2019 - 15:51, Son Güncelleme:/

MEB, eğitim sendikalarıyla ‘eğitim gündemini’ değerlendirdi

MEB’in üst düzey yöneticileri ile dört eğitim sendikasının genel başkanlarının bir araya geldi. Toplantıda, eğitim ve eğitim çalışanları gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve görevde yükselme süreçleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu, yönetici atama yönetmeliği, kılık kıyafet serbestliği gibi konularda, bakanlık ve sendika yöneticileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

MEB, eğitim sendikalarıyla ‘eğitim gündemini’ değerlendirdi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) üst düzey yöneticileri ile dört eğitim sendikasının genel başkanlarının bir araya geldiği ilk toplantıda, eğitim ve eğitim çalışanları konularında değerlendirmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan alınan bilgiye göre, MEB heyeti ile eğitim sendikalarının genel başkanları bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Daire Başkanları Ahmet Aytaç ve Aykut Bal'dan oluşan MEB heyeti ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'dan oluşan sendika başkanları bir araya gelerek, eğitim ve eğitim çalışanları gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve görevde yükselme süreçleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu, yönetici atama yönetmeliği, kılık kıyafet serbestliği gibi konularda bakanlık ile sendika yöneticileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bütün sendika yöneticilerinin, ‘serbest kıyafet’ konusunda ortak bir çerçevenin belirlenmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Mustafa Safran, ‘kariyer ve liyakat’ için kademeler arasında geçiş konusunda hazırlanan taslak çalışma hakkında sendikalara bilgi verdi. Bu konuda bakanlığın hazırladığı taslak çalışma, sendika yöneticileri tarafından kabul gördü. Sendika yöneticilerinin, öğretmen atama ve yer değiştirmesiyle ilgili, ‘sıra ve becayiş’ gibi esnek sistemlerin getirilmesini teklif ettikleri toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla bir çalıştay düzenleneceği, önerilerin de bu çalıştayda gündeme gelebileceği belirtildi. Toplantıda, bakanlık yetkilileri ile sendika yöneticilerinin 1-2 aylık periyotlarla bir araya gelmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıda, bakanlık ile sendikalar arasında iletişimi sürekli tutmak amacıyla Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve dört sendika yöneticisinin yer aldığı WhatsApp grubu da kuruldu.

Bakan Yardımcısı Safran toplantıyla ilgili şunları söyledi:
"Toplantı, oldukça verimli geçti. Gündemde olan konular hakkında fikir ayrılıkları elbette oluştu ancak herkes eğitimle ilgili görüş ve önerilerini detaylı bir şekilde sunma fırsatını elde etti. Sendikalar, meslek kanununun bir an önce çıkması için görüş birliğine vardı."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Da Vinci Kimya Günü’nde, çocuklara yönelik TV programları
MEB, eğitim sendikalarıyla ‘eğitim gündemini’ değerlendirdi
Öğrenciler zeka oyunlarında ter dökecek
Bakan Selçuk: Çocuklarımızın tabiata hürmet etmesi vizyonumuzun temeli