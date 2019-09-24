MEB, eğitim sendikalarıyla ‘eğitim gündemini’ değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) üst düzey yöneticileri ile dört eğitim sendikasının genel başkanlarının bir araya geldiği ilk toplantıda, eğitim ve eğitim çalışanları konularında değerlendirmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan alınan bilgiye göre, MEB heyeti ile eğitim sendikalarının genel başkanları bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Daire Başkanları Ahmet Aytaç ve Aykut Bal'dan oluşan MEB heyeti ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'dan oluşan sendika başkanları bir araya gelerek, eğitim ve eğitim çalışanları gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve görevde yükselme süreçleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu, yönetici atama yönetmeliği, kılık kıyafet serbestliği gibi konularda bakanlık ile sendika yöneticileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bütün sendika yöneticilerinin, ‘serbest kıyafet’ konusunda ortak bir çerçevenin belirlenmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Mustafa Safran, ‘kariyer ve liyakat’ için kademeler arasında geçiş konusunda hazırlanan taslak çalışma hakkında sendikalara bilgi verdi. Bu konuda bakanlığın hazırladığı taslak çalışma, sendika yöneticileri tarafından kabul gördü. Sendika yöneticilerinin, öğretmen atama ve yer değiştirmesiyle ilgili, ‘sıra ve becayiş’ gibi esnek sistemlerin getirilmesini teklif ettikleri toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla bir çalıştay düzenleneceği, önerilerin de bu çalıştayda gündeme gelebileceği belirtildi. Toplantıda, bakanlık yetkilileri ile sendika yöneticilerinin 1-2 aylık periyotlarla bir araya gelmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıda, bakanlık ile sendikalar arasında iletişimi sürekli tutmak amacıyla Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve dört sendika yöneticisinin yer aldığı WhatsApp grubu da kuruldu.

Bakan Yardımcısı Safran toplantıyla ilgili şunları söyledi:

"Toplantı, oldukça verimli geçti. Gündemde olan konular hakkında fikir ayrılıkları elbette oluştu ancak herkes eğitimle ilgili görüş ve önerilerini detaylı bir şekilde sunma fırsatını elde etti. Sendikalar, meslek kanununun bir an önce çıkması için görüş birliğine vardı."