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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
29.01.2019 - 10:00, Son Güncelleme:/

MEB duyurdu: Özel öğretim kursları kapatılacak

MEB, öğrencilerin sınavlara hazırlanmak için gittiği özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim döneminden itibaren kapatılacağını duyurdu.

MEB duyurdu: Özel öğretim kursları kapatılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin sınavlara hazırlanmak için gittiği özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim döneminden itibaren kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

TEMEL LİSELER DE KAPANIYOR
Örgün eğitimdeki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz verilen destekleme ve yetiştirme kursları ise devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik çalışma yürütüldüğü vurgulandı. Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanun’da yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de, 2018-2019 eğitim yılının sonunda kanundaki süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak.

TEŞVİK UYGULAMASI BİTİYOR
2014’te başlatılan özel okul öğrencilerine sağlanan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bunlar dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyanlar hariç olmak üzere, diğerleri için 2018-19 eğitim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu tarihten  itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.

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