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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.10.2019 - 09:47, Son Güncelleme:/

MEB’den destekleme kursları için 1140 soru

MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için 1140 soruluk ölçme paketi hazırladı.

MEB’den destekleme kursları için 1140 soru
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için 1140 soruluk ölçme destek paketi hazırlanarak, dijital ortamda kullanıma açıldı.

MEB, hafta sonları veya uygun olması durumunda hafta içi yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilere derslerle ilgili gelişim için ücretsiz destek imkânı sunmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda, kurslara destek için ünitelere yönelik 1140 sorudan oluşan ölçme destek paketi hazırlandı. Ölçme destek paketinde 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden sorular bulunuyor.

Derslerde 1, 2 ve 3'üncü üniteden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 180 soru hazırlanırken İngilizce dersinden 1, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 240 soruluk destek paketi oluşturuldu. Soru destek paketi, bugünden itibaren bakanlığın internet sitesinden öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına açıldı.

'VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Bakanlık olarak bu yıl destekleme ve yetiştirme kurslarında verimliliği arttırmak için önemli adımlar attık. İlk olarak tüm süreçleri elektronik ortamda izleyebilmek ve veri analizi yapabilmek için Bilgi İşlem Dairesi başkanlığımız e-Kurs modülü geliştirdi ve şu anda kullanıyoruz. İkinci en önemli adım olarak bu kurslarda izleme, değerlendirme ve iyileştirmeye ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda 5'inci sınıf seviyesinden 12'inci sınıf seviyesine kadar tüm sınıf seviyelerinde kurslarda her dönem sonunda yılda iki kez Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz ortak sınavlar üzerinden öğrenci başarı izlemesi (TMFY-ÖBA) yapacak. Araştırmadan elde edilen bulguları il müdürlüklerimizle paylaşacağız ve destekleme yetiştirme kurslarının verimliliğini artırmak için kullanacağız.

Okullarımızda öğrencilerimiz için hazırladığımız ücretsiz kursların verimliliğini arttırmaya yönelik üçüncü adım olarak bazı derslerden soru destek paketi hazırladık. Bu kapsamda birinci dönem için 1140 sorudan oluşan bir destek paketini açıkladık. Bu sorular, sadece destekleme ve yetiştirme kurslarında değil okullarımızda da kullanılabilecek. Diğer taraftan aynı uygulamayı ikinci dönemde de sürdüreceğiz. Planlaması yapıldı, çalışmalar devam ediyor. İkinci dönemin başında da 1440 soru destek paketini öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız."

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