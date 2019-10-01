MEB deprem anı görüntülerini mercek altına aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB deprem anı görüntülerini mercek altına aldı
GeriEğitim MEB deprem anı görüntülerini mercek altına aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
01.10.2019 - 11:37, Son Güncelleme:/

MEB deprem anı görüntülerini mercek altına aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta yaşanan İstanbul Silivri merkezli deprem sırasında okullarda yaşananların kayıt alındığı ‘o anları’, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı’nı geliştirmek üzere mercek altına aldı. Yaşanan bu tecrübenin her saniyesinin, gelecekte yaşanacak olası afetler için kıymetli bir yol gösterici olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, güncellenecek öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarının da ders materyali olarak değerlendirileceğini söyledi.

MEB deprem anı görüntülerini mercek altına aldı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Silivri merkezli deprem, öğretmen ve okul yöneticilerinin bu konudaki hareket ve kabiliyetlerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir veri oldu. Öğrencilerin okullardan büyük bir hassasiyet ve soğukkanlılık içinde tahliye edilerek sakinleştirilmesi, velilerin sağduyulu bir şekilde bilgilendirilmesi kamuoyunun takdirini topladı. Afet eğitimi programlarıyla kazanılan teknik bilgilerin, öğretmenlik mesleğinin fedakârlığı ve vicdani sorumluluğuyla bütünleşmesinin, karar süreçlerindeki doğru adımları beraberinde getirdiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018 yılı sonunda ikinci aşamasını başlattıkları Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nı kazanılan pratik tecrübeler ışığında daha da geliştireceklerini belirtti

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile 2010'da imzalanan işbirliği protokolüyle başlatılan Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi’ni AFAD ve Türk Kızılayı’nı da sürece dâhil ederek genişletmişti. 2018'in sonunda başlatılan ikinci aşamada, öğretmenlere online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimleri verilmeye başlandı.

‘74 BİN ÖĞRETMEN AFET EĞİTİMİ ALDI’
Projenin 2'nci aşamasında eğitim içeriklerinin geliştirilerek yenilendiğini söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
“Öğretmen eğitimlerinde ilk kez dijital materyaller hazırlandı. Animasyon, video ve grafiklerden oluşan bu zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin, ‘Okul Tabanlı Afet Eğitimi ve Etkinlik’ kitapları da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de tüm öğretmenlerin erişimine açıldı. Bu kapsamda, 2019'da düzenlenen 10 bin 85 yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetine 63 bin 476 öğretmen; uzaktan eğitim faaliyeti olarak düzenlenen altı hizmet içi eğitim faaliyetine ise 11 bin 514 öğretmen katıldı. Afet eğitimi konusunda 2019'da düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine toplam 74 bin 990 öğretmen katıldı.

HER SANİYESİ ÇOK KIYMETLİ BİR YOL GÖSTERİCİ
26 Eylül'de yaşanan depremde öğretmeninden hizmet personeline, okul yöneticisinden kantin sorumlusuna kadar sımsıkı kenetlenerek öğrencilere kol kanat geren tüm eğitim ailesine teşekkür ediyorum. Yaşanan bu tecrübenin her saniyesi gelecekte yaşanacak olası afetler için  çok kıymetli bir yol gösterici oldu. Oluşturduğumuz ekiplerle o günün tüm kayıtlarını, bütün parametreleriyle detaylı bir şekilde mercek altına aldık. Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nı bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla güncelleyeceğiz. Güncellenecek bu öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarını da ders materyali olarak değerlendireceğiz. Afet Eğitimi Programları’nı pratik tecrübeler ışığında güncelleyerek geliştireceğiz. Süreç yönetimini başarıyla tamamlayan öğretmen ve yöneticilerin tecrübelerinden istifade ederek okulların bu konudaki birikimlerini daha da güçlendirmek istiyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
ERG ‘Eğitim İzleme Raporu: En çok sınıf tekrarı 9’uncu sınıfta yapıldı
MEB deprem anı görüntülerini mercek altına aldı
Kodlamada kızlar başarılı
Sınava hazırlık 3-27 bin TL arası