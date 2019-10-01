MEB deprem anı görüntülerini mercek altına aldı
Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta yaşanan İstanbul Silivri merkezli deprem sırasında okullarda yaşananların kayıt alındığı ‘o anları’, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı’nı geliştirmek üzere mercek altına aldı. Yaşanan bu tecrübenin her saniyesinin, gelecekte yaşanacak olası afetler için kıymetli bir yol gösterici olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, güncellenecek öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarının da ders materyali olarak değerlendirileceğini söyledi.
İstanbul Silivri merkezli deprem, öğretmen ve okul yöneticilerinin bu konudaki hareket ve kabiliyetlerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir veri oldu. Öğrencilerin okullardan büyük bir hassasiyet ve soğukkanlılık içinde tahliye edilerek sakinleştirilmesi, velilerin sağduyulu bir şekilde bilgilendirilmesi kamuoyunun takdirini topladı. Afet eğitimi programlarıyla kazanılan teknik bilgilerin, öğretmenlik mesleğinin fedakârlığı ve vicdani sorumluluğuyla bütünleşmesinin, karar süreçlerindeki doğru adımları beraberinde getirdiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018 yılı sonunda ikinci aşamasını başlattıkları Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nı kazanılan pratik tecrübeler ışığında daha da geliştireceklerini belirtti
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile 2010'da imzalanan işbirliği protokolüyle başlatılan Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi’ni AFAD ve Türk Kızılayı’nı da sürece dâhil ederek genişletmişti. 2018'in sonunda başlatılan ikinci aşamada, öğretmenlere online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimleri verilmeye başlandı.
‘74 BİN ÖĞRETMEN AFET EĞİTİMİ ALDI’
Projenin 2'nci aşamasında eğitim içeriklerinin geliştirilerek yenilendiğini söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
“Öğretmen eğitimlerinde ilk kez dijital materyaller hazırlandı. Animasyon, video ve grafiklerden oluşan bu zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin, ‘Okul Tabanlı Afet Eğitimi ve Etkinlik’ kitapları da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de tüm öğretmenlerin erişimine açıldı. Bu kapsamda, 2019'da düzenlenen 10 bin 85 yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetine 63 bin 476 öğretmen; uzaktan eğitim faaliyeti olarak düzenlenen altı hizmet içi eğitim faaliyetine ise 11 bin 514 öğretmen katıldı. Afet eğitimi konusunda 2019'da düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine toplam 74 bin 990 öğretmen katıldı.
HER SANİYESİ ÇOK KIYMETLİ BİR YOL GÖSTERİCİ
26 Eylül'de yaşanan depremde öğretmeninden hizmet personeline, okul yöneticisinden kantin sorumlusuna kadar sımsıkı kenetlenerek öğrencilere kol kanat geren tüm eğitim ailesine teşekkür ediyorum. Yaşanan bu tecrübenin her saniyesi gelecekte yaşanacak olası afetler için çok kıymetli bir yol gösterici oldu. Oluşturduğumuz ekiplerle o günün tüm kayıtlarını, bütün parametreleriyle detaylı bir şekilde mercek altına aldık. Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nı bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla güncelleyeceğiz. Güncellenecek bu öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarını da ders materyali olarak değerlendireceğiz. Afet Eğitimi Programları’nı pratik tecrübeler ışığında güncelleyerek geliştireceğiz. Süreç yönetimini başarıyla tamamlayan öğretmen ve yöneticilerin tecrübelerinden istifade ederek okulların bu konudaki birikimlerini daha da güçlendirmek istiyoruz.”
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