MEB boş kontenjanları açıkladı... Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri doldu
MEB, liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme taban puan ve boş kontenjanları, e-Okul üzerinden açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerel ve merkezi yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar ve taban puanlarını paylaştı. Sınavla öğrenci alan tüm illerdeki fen, sosyal ve Anadolu liselerinde tüm kontenjanlar doldu. Anadolu imam hatip liselerinde 22; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise 585 kontenjan boş kaldı
YEREL YERLEŞTİRMELER DE E-OKULDA
MEB, yerel yerleştirme sonrasında liselerde boş kalan kontenjan ve taban puan bilgilerini de e-Okuldan yayınladı. e-Okulda açılan sorgu ekranı üzerinden il, ilçe, kurum türü ve kayıt alanına göre arama yapılabiliyor.
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